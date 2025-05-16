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В Україні розширили список пунктів пропуску через кордон для транспорту

Київ • УНН

 • 1440 перегляди

Уряд доповнив перелік пунктів пропуску через кордон для автомобільного, залізничного, поромного, повітряного та річкового сполучення. Зміни внесено до постанови КМУ №435.

В Україні розширили список пунктів пропуску через кордон для транспорту

Уряд доповнив перелік пунктів пропуску через кордон для автомобільного, залізничного, поромного, повітряного та річкового сполучення, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зміни, з його слів, внесено до урядової постанови №435 щодо переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України.

Зокрема, з його слів, доповнено назву постанови та назву переліку словами "та транспортних засобів комерційного призначення".

Доповнено перелік пунктів пропуску через державний кордон України пунктами пропуску для автомобільного сполучення – Угринів, Грушів, Нижанковичі, Велика Паладь, Красноїльськ, Дяківці, Бронниця; для залізничного сполучення – Серпневе 1; для поромного сполучення – Орлівка; для повітряного сполучення – Житомир, Озерне, Полтава; для річкового сполучення – Київський річковий порт

- написав Мельничук.

Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: що відомо21.03.25, 12:02 • 11892 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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