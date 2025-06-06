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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
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Кількість українських мігрантів за кордоном зросла - НБУ

Київ • УНН

 • 778 перегляди

За даними НБУ, кількість українських мігрантів за кордоном перевищила 6,9 млн осіб. З початку 2025 року з України виїхало близько 100 тис. людей.

Кількість українських мігрантів за кордоном зросла - НБУ

За кордоном зросла кількість українських мігрантів. З початку 2025 року виїхало близько 100 тис. українців. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку (червень 2025 року), передає УНН.

За даними ООН, кількість мігрантів за межами України надалі зростала і перевищила 6,9 млн осіб станом на 17 квітня 2025 року. З початку 2025 року виїхало близько 100 тис осіб

- йдеться в огляді.

За даними МОМ, станом на березень 2025 року в Україні проживають 3,8 млн ВПО (їх кількість зросла на 188 тис. з початку 2025 року) і 4,1 млн осіб, які повернулися до звичного місця проживання.

Найбільша кількість ВПО проживає в Дніпропетровській (16%) і Харківській (12%) областях. Більше половини всіх ВПО (52%) походять з районів, які були повністю або частково окуповані на момент збору даних.

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції25.04.25, 14:13 • 53386 переглядiв

Доповнення

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що близько 45 тис. осіб – це ті кого вийшло затримати під час незаконного перетину кордону, а не усі хто нелегально покинув Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Міжнародна організація з міграції
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Державна прикордонна служба України
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