Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

Міграційні наміри українців залишаються стабільними порівняно з попередніми періодами. Зокрема, 13% опитуваних планують виїхати за межі Україну протягом наступних шести місяців - для тимчасового, або для постійного проживання. Найчастіше українці вибирають для виїзду Німеччину та Польщу, що зумовлено наявністю родичів чи друзів у цих країнах, безпекою та можливостями працевлаштування чи отримання допомоги. Про це в коментарі журналісту УНН розповіла соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research та Corestone Group Євгенія Близнюк.

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Тенденції виїзду за кордон

Як розповіла Близнюк, за даними останнього міграційного дослідження, яке Gradus Research проводив у квітні 2025 року, міграційні наміри українців залишаються стабільними порівняно з попередніми періодами. Зокрема, 13% респондентів повідомили, що планують виїхати за межі України протягом наступних шести місяців - для тимчасового, або для постійного проживання.

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Бажання виїхати частіше фіксується серед молодших респондентів (18–24 роки). Молодь більш мобільна, чутлива до можливостей за кордоном, більш вільна у володінні мовами і менш прив’язана до місця проживання. Ці наміри залишаються на стабільному рівні впродовж останніх півроку, що свідчить про відсутність різких змін у мотивації до виїзду. Водночас ми бачимо, що потенційні мігранти чутливі до змін безпекової, економічної та соціальної ситуації в країні. Ті, хто наразі не планує залишати Україну, можуть змінити свою думку у разі погіршення умов - особливо через відсутність розуміння перспектив, економічну нестабільність та ризики нової ескалації бойових дій - зазначає Близнюк.

Що спонукає українців виїжджати

Близнюк зазначає, що до ключових факторів, що спонукають до виїзду українців за кордон, й надалі залишаються загроза життю та здоров'ю власному чи родини, а також можлива окупація регіону росією. Їх обирають близько половини респондентів.

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Куди частіше їдуть українці

Німеччина та Польща продовжують залишатися найпопулярнішими напрямками серед тих, хто планує виїзд у найближчі півроку. Такий вибір зумовлений наявністю родичів чи друзів у цих країнах, безпекою та можливостями працевлаштування чи отримання допомоги. Респонденти орієнтуються на економічну стабільність, наявність соціальних гарантій, можливість знайти роботу та якість медицини й освіти - заявляє Близнюк.

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За її словами, відповідно, Німеччина зберігає лідерство як країна з високими соціальними гарантіями, активною підтримкою українських біженців та стабільною економікою. Натомість Польща залишається популярною через мовну і культурну близькість, а також через велику українську діаспору, яка забезпечує "м’який вхід" у нову реальність.

Ці результати демонструють, що для українців важлива не лише фізична безпека, а й умови для довготривалого життя та інтеграції - резюмувала Близнюк.



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