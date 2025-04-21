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На Великдень пасажиропотік через кордон знизився - речник ДПСУ

Київ • УНН

 • 654 перегляди

На Великдень пасажиропотік через кордон України знизився до близько 8 тисяч осіб після значного зростання до понад 100 тисяч на добу перед святом. Прикордонники прогнозують нове збільшення руху з сьогодні.

На Великдень пасажиропотік через кордон знизився - речник ДПСУ

У Великдень кількість перетинів українського кордону помітно зменшилася, хоча загалом упродовж останніх півтора тижні пасажиропотік був значно вищим. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Великдень і підготовка до великодніх свят вплинули на динаміку пасажиропотоку досить суттєво, бо протягом останніх півтора тижні пасажиропотік значно зріс. На сам Великдень, тобто вчора, пасажиропотік знизився і був на рівні десь 8 000 громадян, які перетнули кордон в обох напрямках, і ми не бачили ні переваги виїзду, ні переваги вʼїзду. За останні півтора тижня показників понад 100 000 перетинів кордону були одноразові

- зазначив Демченко.

За його словами, більше перевага йшла на вʼїзд до України — здебільшого це були громадяни, які вирішили святкувати Великдень вдома, з родинами.

"Від сьогодні також варто очікувати, що пасажиропотік почне зростати. Можливо в окремі дні матиме певну перевагу і на виїзд з країни",- пояснив речник.

Нагадаємо

Раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що Українці масово їхали в Україну перед Великоднем. Зокрема, напередодні свята кордон перетнули понад 109 тисяч осіб, переважно на в'їзд. І очікувалося, що збільшення пасажиропотоку триватиме й після свят.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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