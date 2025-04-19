Українці масово їдуть в Україну перед Великоднем: які пункти найбільш і найменш завантажені
Київ • УНН
За минулу добу держкордон України перетнули понад 109 тисяч осіб, переважно на в'їзд. Найбільш завантажені пункти пропуску: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", де працюють додаткові прикордонні наряди.
Українці масово їдуть в Україну перед Великоднем. За минулу добу кордон перетнули понад 109 тисяч осіб, переважно на в'їзд. І очікується, що збільшення пасажиропотоку триватиме й після свят. Про це повідомили у Держприкордонслужбі у суботу, перечисливши найбільш завантажені пункти пропуску, пише УНН.
Перед Великоднем збільшився пасажиропотік на кордоні. За минулу добу державний кордон України перетнули понад 109 тисяч осіб: на в’їзд – 70 тис.; на виїзд – 49 тис.
Як вказано, пункти пропуску, де фіксується найінтенсивніший рух: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська". Менше навантаження - у "Нижанковичах", "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". "У ППр "Шегині" триває ремонт – можливі затори", - зазначили у ДПСУ.
"Для пришвидшення оформлення на кордоні працюють додаткові прикордонні наряди, збільшено кількість змін та встановлено додаткові місця для перевірки документів", - зазначили у ДПСУ.
"Очікується, що збільшення пасажиропотоку триватиме й після свят. Рекомендуємо планувати маршрут заздалегідь та обирати менш завантажені пункти пропуску", - вказали у прикордонники.
Напередодні Великодня українці почали частіше перетинати кордон, можливі черги17.04.25, 10:00 • 4117 переглядiв