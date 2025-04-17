Напередодні Великодня українці почали частіше перетинати кордон, можливі черги
Київ • УНН
Напередодні Великодня пасажиропотік на кордоні України поступово збільшується, з переважанням в'їзду в країну. Через це на окремих напрямках можливі черги, особливо у вихідні.
Пасажиропотік на кордоні України на тлі наближення Великодня поступово зростає, і перевага йде на в’їзд в Україну. На окремих напрямках можуть виникати черги. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.
Пасажиропотік за останній час дещо поступово зростає, не виключення й минулий день. Якщо раніше в будні дні кордон перетинало десь 70 тис. осіб, то за минулий день кордон перетнуло 95 тис. громадян. У вихідні ці показники зараз - у понад 100 тис. перетинів кордону громадянами, як України, так й іноземців, але громадяни України становлять від загальної кількості близько 85%
Він зазначив, що перевага йде на в’їзд в Україну
"За останній час перевага йде на в’їзд в Україну, і, зокрема, це стосується саме перетину кордону громадянами нашої держави", - сказав Демченко.
Через збільшення пасажиропотоку на окремих напрямках можуть виникати черги
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