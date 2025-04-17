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В преддверии Пасхи украинцы стали чаще пересекать границу, возможны очереди

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

В преддверии Пасхи пассажиропоток на границе Украины постепенно увеличивается, с преобладанием въезда в страну. Из-за этого на отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные.

В преддверии Пасхи украинцы стали чаще пересекать границу, возможны очереди

Пассажиропоток на границе Украины на фоне приближения Пасхи постепенно растет, и предпочтение отдается въезду в Украину. На отдельных направлениях могут возникать очереди. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Пассажиропоток за последнее время несколько постепенно растет, не исключение и прошлый день. Если раньше в будние дни границу пересекало около 70 тыс. человек, то за прошлый день границу пересекло 95 тыс. граждан. В выходные эти показатели сейчас - более 100 тыс. пересечений границы гражданами, как Украины, так и иностранцев, но граждане Украины составляют от общего количества около 85%

- рассказал Демченко.

Он отметил, что предпочтение отдается въезду в Украину

"За последнее время предпочтение отдается въезду в Украину, и, в частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства", - сказал Демченко.

Из-за увеличения пассажиропотока на отдельных направлениях могут возникать очереди

- отметил Демченко.

К Пасхальным праздникам Укрзализныця запустит дополнительный рейс Киев-Луцк-Киев10.04.25, 20:38 • 13198 просмотров

Дополнение

Укрзализныця назначила еще один рейс дополнительного поезда на 19 апреля: речь идет о рейсе №220/219 сообщением Киев-Днепр-Киев.

Анна Мурашко

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