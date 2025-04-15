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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

"Укрзалізниця" додала ще один рейс Київ — Дніпро на 19 квітня

Київ • УНН

 • 6668 перегляди

Додатковий потяг №220/219 Київ — Дніпро — Київ курсуватиме 19 квітня. Відправлення з Києва о 13:44, прибуття до Дніпра о 21:00. Раніше цей потяг було призначено на 18 та 21 квітня.

"Укрзалізниця" додала ще один рейс Київ — Дніпро на 19 квітня

"Укрзалізниця" призначила ще один рейс додаткового потяга на 19 квітня: йдеться про рейс №220/219 сполученням Київ — Дніпро — Київ. Про це повідомила пресслужба "УЗ" в Telegram, передає УНН.

Деталі

У суботу, 19 квітня, потяг вирушить з Києва — о 13:44, прибуття до Дніпра — о 21:00. З Дніпра потяг вирушить о 08:15, прибуття до Києва — о 16:17.

В Укрзалізниці нагадали, що цей потяг уже було призначено на 18 та 21 квітня. Він вирушить зі столиці 18 та 21 квітня о 13:44 та вже о 21:00 прибуде до Дніпра. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра буде о 08:15, прибуття до Києва – о 16:17.

Нагадаємо

"Укрзалізниця" відновила шість онлайн-сервісів, які були недоступні через кібератаку. Йдеться про сайти замовлення квитків і сайти з розкладом електричок, а також про сайти допомоги залізничникам.

Євген Устименко

Євген Устименко

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