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"Укрзализныця" добавила еще один рейс Киев — Днепр на 19 апреля

Киев • УНН

 • 6582 просмотра

Дополнительный поезд №220/219 Киев — Днепр — Киев будет курсировать 19 апреля. Отправление из Киева в 13:44, прибытие в Днепр в 21:00. Ранее этот поезд был назначен на 18 и 21 апреля.

"Укрзализныця" добавила еще один рейс Киев — Днепр на 19 апреля

"Укрзализныця" назначила еще один рейс дополнительного поезда на 19 апреля: речь идет о рейсе №220/219 сообщением Киев — Днепр — Киев. Об этом сообщила пресс-служба "УЗ" в Telegram, передает УНН.

Детали

В субботу, 19 апреля, поезд отправится из Киева — в 13:44, прибытие в Днепр — в 21:00. Из Днепра поезд отправится в 08:15, прибытие в Киев — в 16:17.

В Укрзализныце напомнили, что этот поезд уже был назначен на 18 и 21 апреля. Он отправится из столицы 18 и 21 апреля в 13:44 и уже в 21:00 прибудет в Днепр. В обратном направлении отправление из Днепра будет в 08:15, прибытие в Киев – в 16:17.

Напомним

"Укрзализныця" восстановила шесть онлайн-сервисов, которые были недоступны из-за кибератаки. Речь идет о сайтах заказа билетов и сайтах с расписанием электричек, а также о сайтах помощи железнодорожникам.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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