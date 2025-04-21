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На Пасху пассажиропоток через границу снизился - спикер ГПСУ

Киев • УНН

 • 140 просмотра

На Пасху пассажиропоток через границу Украины снизился до около 8 тысяч человек после значительного роста до более 100 тысяч в сутки перед праздником. Пограничники прогнозируют новое увеличение движения с сегодня.

На Пасху пассажиропоток через границу снизился - спикер ГПСУ

На Пасху количество пересечений украинской границы заметно уменьшилось, хотя в целом в течение последних полутора недель пассажиропоток был значительно выше. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Пасха и подготовка к пасхальным праздникам повлияли на динамику пассажиропотока достаточно существенно, потому что в течение последних полутора недель пассажиропоток значительно вырос. На саму Пасху, то есть вчера, пассажиропоток снизился и был на уровне где-то 8 000 граждан, которые пересекли границу в обоих направлениях, и мы не видели ни преобладания выезда, ни преобладания въезда. За последние полторы недели показатели более 100 000 пересечений границы были одноразовые

- отметил Демченко.

По его словам, большее преобладание было на въезд в Украину — в основном это были граждане, которые решили праздновать Пасху дома, с семьями.

"С сегодняшнего дня также стоит ожидать, что пассажиропоток начнет расти. Возможно в отдельные дни будет иметь определенное преобладание и на выезд из страны",- пояснил спикер.

Напомним

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что Украинцы массово ехали в Украину перед Пасхой. В частности, накануне праздника границу пересекли более 109 тысяч человек, преимущественно на въезд. И ожидалось, что увеличение пассажиропотока будет продолжаться и после праздников.

Алина Волянская

Алина Волянская

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