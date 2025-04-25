Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях
Киев • УНН
Миграционные намерения украинцев стабильны: 13% планируют выехать в течение полугода. Чаще всего выбирают Германию и Польшу из-за безопасности, работы и поддержки родственников.
Миграционные намерения украинцев остаются стабильными по сравнению с предыдущими периодами. В частности, 13% опрошенных планируют выехать за пределы Украины в течение следующих шести месяцев - для временного или постоянного проживания. Чаще всего украинцы выбирают для выезда Германию и Польшу, что обусловлено наличием родственников или друзей в этих странах, безопасностью и возможностями трудоустройства или получения помощи. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказала социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research и Corestone Group Евгения Близнюк.
Детали
Тенденции выезда за границу
Как рассказала Близнюк, по данным последнего миграционного исследования, которое Gradus Research проводил в апреле 2025 года, миграционные намерения украинцев остаются стабильными по сравнению с предыдущими периодами. В частности, 13% респондентов сообщили, что планируют выехать за пределы Украины в течение следующих шести месяцев - для временного или постоянного проживания.
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Желание выехать чаще фиксируется среди младших респондентов (18-24 года). Молодежь более мобильна, чувствительна к возможностям за рубежом, более свободна во владении языками и менее привязана к месту проживания. Эти намерения остаются на стабильном уровне на протяжении последних полугода, что свидетельствует об отсутствии резких изменений в мотивации к выезду. В то же время мы видим, что потенциальные мигранты чувствительны к изменениям ситуации безопасности, экономической и социальной в стране. Те, кто пока не планирует покидать Украину, могут изменить свое мнение в случае ухудшения условий - особенно из-за отсутствия понимания перспектив, экономической нестабильности и рисков новой эскалации боевых действий
Что побуждает украинцев выезжать
Близнюк отмечает, что к ключевым факторам, побуждающим к выезду украинцев за границу, и в дальнейшем остаются угроза жизни и здоровью собственному или семьи, а также возможная оккупация региона россией. Их выбирают около половины респондентов.
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Куда чаще едут украинцы
Германия и Польша продолжают оставаться самыми популярными направлениями среди тех, кто планирует выезд в ближайшие полгода. Такой выбор обусловлен наличием родственников или друзей в этих странах, безопасностью и возможностями трудоустройства или получения помощи. Респонденты ориентируются на экономическую стабильность, наличие социальных гарантий, возможность найти работу и качество медицины и образования
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По ее словам, соответственно, Германия сохраняет лидерство как страна с высокими социальными гарантиями, активной поддержкой украинских беженцев и стабильной экономикой. Зато Польша остается популярной из-за языковой и культурной близости, а также из-за большой украинской диаспоры, которая обеспечивает "мягкий вход" в новую реальность.
Эти результаты демонстрируют, что для украинцев важна не только физическая безопасность, но и условия для долговременной жизни и интеграции
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