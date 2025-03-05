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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Киев • УНН

 • 273356 просмотра

Кабмин обновил порядок выезда за границу для работников культуры и СМИ в условиях военного положения. Установлены новые требования к документам и ограничения по сроку пребывания до 60 дней с возможностью продления.

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения границы художниками и медийщиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление правительства №244 от 4 марта 2025 года. 

Выезд за границу художников

Согласно постановлению, во время военного положения мужчины, находящиеся в трудовых отношениях с учреждениями, предприятиями, организациями сферы культуры, учреждениями образования сферы культуры, предприятиями, учреждениями, организациями, которые осуществляют деятельность в сфере кинематографии и признаны критически важными предприятиями, могут пересекать границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия у них подтверждающих документов. 

Для пересечения границы могут быть предоставлены следующие документы: 

  • письмо МКСК в администрацию Госпогранслужбы о участии таких лиц в мероприятии с указанием запланированной даты пересечения государственной границы на выезд, ориентировочной даты возвращения в Украину, названия пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд, а также вида транспортного средства; 
    • приглашение иностранной организации для участия таких лиц в мероприятии с переводом на украинский язык; 
      • военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК или военно-учетный документ в электронной форме.

        Письмо предоставляется МКСК на основании обращения Госмистецтв, Украинского института национальной памяти, Госкино или областных, Киевской городской военных администраций с рекомендациями относительно целесообразности участия художников в соответствующих мероприятиях. 

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        Обращение предоставляется: 

        • Украинским институтом национальной памяти - в случае пересечения границы на выезд лицами, находящимися в трудовых отношениях с учреждением культуры, которое относится к сфере управления МКСК, осуществляющим деятельность в сфере музейного дела; 
          • Госискуств - в случае пересечения границы на выезд лицами, находящимися в трудовых отношениях с учреждением культуры, которое относится к сфере управления МКСК, осуществляющим деятельность в сферах искусств, специализированного художественного образования или библиотечного дела; 
            • Госкино - в случае пересечения границы на выезд лицами, находящимися в трудовых отношениях с субъектами кинематографии и задействованными в создании и производстве фильмов, или физическими лицами - предпринимателями, которые осуществляют профессиональную кинематографическую деятельность и участвуют в международных художественных мероприятиях, внесенных в план работы Госкино; 
              • областными, Киевской городской военными администрациями - в случае пересечения границы на выезд лицами, находящимися в трудовых отношениях с учреждением культуры или учреждением образования сферы культуры, которые принадлежат к коммунальной собственности соответствующей территориальной громады. 

                В письме также должны содержаться следующие данные: вид транспорта, ориентировочная дата возвращения в Украину, приказ учреждения о командировании работников за границу, документы, подтверждающие трудовые отношения, личное обязательство "о осознании ответственности перед украинским народом в военное время и обязанности вернуться в Украину в указанные сроки", копия первой страницы паспорта. 

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                Также должны содержаться описание мероприятия, в котором планируется участие (цель поездки, ссылки на публичные объявления о проведении мероприятий), мотивация и ожидаемый результат от участия в мероприятии, финансовые условия пребывания за границей, названия стран и населенных пунктов, в которых по программе поездки будут проводиться мероприятия, названия мероприятий, места и даты их проведения, контактные данные лица. 

                Художники-ФЛПы дополнительно предоставляют выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, а также материалы, подтверждающие осуществление такой деятельности в течение последних трех лет. 

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                Документы подаются на адрес электронной почты или средствами информационно-коммуникационных систем в МКСК не позднее чем за 10 рабочих дней до даты пересечения государственной границы на выезд, в Украинский институт национальной памяти, Госмистецтв, Госкино или областные, Киевские городские военные администрации - не позднее чем за 15 рабочих дней до даты пересечения государственной границы на выезд 

                - говорится в постановлении. 

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                Максимальный срок пребывания для художников составляет не более 60 календарных дней с дня пересечения государственной границы, однако срок может быть увеличен до 30 календарных дней, если такие лица будут участвовать в другом мероприятии. 

                Пересечение границы работниками СМИ

                Письма в Госпогранслужбу для пересечения границы представителем СМИ могут подаваться Минкультом или Минцифры. 

                В Минкульт письма подаются организациями, которые относятся к сфере управления МКСК, относятся к сфере управления Госкомтелерадио, а также по которым Госкомтелерадио непосредственно выполняет функции управления корпоративными правами государства в уставном капитале, а также, которые принадлежат к коммунальной собственности соответствующей территориальной громады, а также юридическими лицами или ФЛП, которые осуществляют деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере. 

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                В Минцифры - в случае участия представителя СМИ в мероприятиях, связанных с обеспечением функционирования мультимедийной платформы "UNITED 24". 

                В письмах к министерствам необходимо предоставить: 

                • обращение, отправленное на адрес электронной почты или средствами информационно-коммуникационных систем, с обоснованием необходимости участия в запланированных международных мероприятиях;
                  • приглашение иностранной организации с переводом на украинский язык и/или аккредитации и/или описание мероприятия, в котором планируется участие, с указанием условий пребывания за границей;
                    • редакционное задание или приказ на командировку с основного места работы;
                      • написанное собственноручно личное обязательство о осознании ответственности перед украинским народом в военное время и обязанности вернуться в Украину в указанные сроки; 
                        • копии паспорта; 
                          • документы, подтверждающие трудовые отношения. 

                            В случае нахождения в трудовых отношениях также предоставляется решение о признании предприятия, учреждения, организации критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период или критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период, заверенное надлежащим образом 

                            - говорится в документе. 

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                            Документы в министерства необходимо подать в течение 10 дней до даты пересечения государственной границы на выезд. Представители СМИ могут непрерывно находиться за границей не более 60 календарных дней с дня пересечения государственной границы, но он может быть продлен еще на 30 дней только в случаях, связанных с форс-мажорными обстоятельствами или с проведением знаковых для Украины международных событий.

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                            Павел Башинский

                            Павел Башинский

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