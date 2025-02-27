Приостановление выезда художников и медийщиков за границу является временным - Минкульт
Киев • УНН
Министерство культуры временно приостановило выдачу разрешений на выезд для военнообязанных артистов и медийщиков с 3 марта. Решение будет действовать до внесения изменений в правительственное постановление из-за выявленных злоупотреблений.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций пояснило, что решение приостановить с 3 марта предоставление писем о выезде за границу для военнообязанных артистов и медийщиков является временным. Это делается для урегулирования процедуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минкультуры.
"Это вынужденный шаг, направленный на урегулирование процедуры, которая бы позволила в дальнейшем избежать злоупотреблений целям культурной дипломатии. Сейчас все письма-ходатайства временно не рассматриваются", - говорится в сообщении.
Восстановление возможностей для выезда состоится после того, как будут приняты согласованные изменения в правительственное постановление.
Отмечается, что министерство заинтересовано в скорейшем урегулировании вопроса, чтобы художники и медийщики могли снова участвовать в международных мероприятиях в поддержку Украины. Решение будет принимать правительство, добавили в ведомстве.
Напомним
Минкульт объяснил ранее, что приостановление выезда введено из-за пробелов в законодательстве. Как отмечалось, возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда по письму содействия, не вернулись в Украину в установленные сроки.