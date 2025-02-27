Призупинення виїзду митців та медійників за кордон є тимчасовим – Мінкульт
Київ • УНН
Міністерство культури тимчасово призупинило видачу дозволів на виїзд для військовозобов'язаних артистів та медійників з 3 березня. Рішення діятиме до внесення змін в урядову постанову через виявлені зловживання.
Міністерство культури та стратегічних комунікацій поясило, що рішення призупинити з 3 березня надання листів про виїзд за кордон для військовообов’язаних артистів та медійників є тимчасовим. Це робиться для врегулювання процедури. Про це повідомляє УНН із посиланням на Мінкультури.
"Це вимушений крок, спрямований на врегулювання процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілям культурної дипломатії. Наразі всі листи-клопотання тимчасово не розглядаються", - йдеться в повідомленні.
Відновлення можливостей для виїзду відбудеться після того, як будуть прийняті погоджені зміни до урядової постанови.
Зазначається, що міністерство зацікавлене в якнайшвидшому врегулюванні питання, щоб митці та медійники могли знову брати участь в міжнародних заходах на підтримку України. Рішення буде приймати уряд, додали у відомстві.
Нагадаємо
Мінкульт пояснив раніше, що призупинення виїзду запроваджене через прогалини в законодавстві. Як зазначалось, виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за листом сприяння, не повернулися до України у встановлені терміни.