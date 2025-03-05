Таможенные правила разных стран: Государственная таможенная служба разъяснила, что нужно знать перед пересечением границы

Пересечение государственной границы может быть осложнено из-за различий в таможенных правилах соседних стран. Учитывая это, важно заранее ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую вы планируете путешествовать, чтобы избежать задержек на границе и недоразумений с таможенными органами. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Пересечение государственной границы иногда сопровождается неожиданными ситуациями, особенно когда таможенные органы соседней страны задерживают товары, которые в Украине не требуют декларирования или уплаты таможенных платежей. Причина этого - различия в таможенном законодательстве иностранных государств, которые важно учитывать заранее, чтобы избежать лишних недоразумений.

Например, при въезде на территорию Украины автомобильным или железнодорожным транспортом граждане имеют возможность без письменного декларирования и уплаты пошлины ввозить товары на сумму до 500 евро, если их вес не превышает 50 килограммов

В частности, Гостаможслужба подчеркивает, что в других государствах эти правила могут отличаться.

По информации, в странах Европейского Союза и Республике Молдова беспошлинный ввоз ограничен суммой 300 евро, и при этом товары не должны иметь признаков коммерческой партии. Некоторые категории продукции, даже если их стоимость меньше установленного лимита, все равно подлежат обязательному декларированию. Например, в Молдове это касается БАДов, которые могут рассматриваться как товары коммерческого назначения.

Также стоит обратить внимание на особые правила относительно ввоза пищевых продуктов. Например, в Украину красную икру для личного потребления можно ввозить без ограничений, тогда как в Молдову ее могут ввозить только сертифицированные юридические лица. В ЕС ограничения касаются импорта продуктов животного происхождения из-за угрозы распространения болезней, поэтому продукты, которые не соответствуют санитарным нормам, подлежат утилизации.

Отдельного внимания заслуживают правила транспортировки табачных изделий. Например, в Европейский Союз гражданам разрешено ввозить только 40 сигарет, что эквивалентно двум пачкам, тогда как в Украине лимит значительно выше и составляет 200 сигарет, то есть десять пачек или один блок