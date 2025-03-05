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Митні правила різних країн: Держмитслужба роз’яснила, що потрібно знати перед перетином кордону

Київ • УНН

 • 16131 перегляди

Митні правила в сусідніх країнах відрізняються від українських, зокрема щодо безмитного ввезення товарів та продуктів. В ЄС та Молдові діє ліміт у 300 євро, а для сигарет - лише 40 штук.

Митні правила різних країн: Держмитслужба роз’яснила, що потрібно знати перед перетином кордону

Перетин державного кордону може бути ускладнений через різницю в митних правилах сусідніх країн. З огляду на це, важливо заздалегідь ознайомитися з митним законодавством країни, до якої плануєте подорожувати, щоб уникнути затримок на кордоні та непорозумінь із митними органами. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі

Перетин державного кордону часом супроводжується неочікуваними ситуаціями, особливо коли митні органи суміжної країни затримують товари, які в Україні не потребують декларування чи сплати митних платежів. Причина цього - відмінності у митному законодавстві іноземних держав, які важливо враховувати заздалегідь, аби уникнути зайвих непорозумінь.

Наприклад, при в’їзді на територію України автомобільним або залізничним транспортом громадяни мають можливість без письмового декларування та сплати мита ввозити товари на суму до 500 євро, якщо їхня вага не перевищує 50 кілограмів

- йдеться у дописі.

Зокрема, Держмитслужба наголошує, що інших державах ці правила можуть відрізнятися.

За інформацією, у країнах Європейського Союзу та Республіці Молдова безмитне ввезення обмежене сумою 300 євро, і при цьому товари не повинні мати ознак комерційної партії. Деякі категорії продукції, навіть якщо їхня вартість менша за встановлений ліміт, усе одно підлягають обов’язковому декларуванню. Наприклад, у Молдові це стосується БАДів, які можуть розглядатися як товари комерційного спрямування.

Також варто звернути увагу на особливі правила щодо ввезення харчових продуктів. Наприклад, в Україну червону ікру для особистого споживання можна ввозити без обмежень, тоді як у Молдову її можуть ввозити лише сертифіковані юридичні особи. В ЄС обмеження стосуються імпорту продуктів тваринного походження через загрози поширення хвороб, тому продукти, які не відповідають санітарним нормам, підлягають утилізації.

Окремої уваги заслуговують правила транспортування тютюнових виробів. Наприклад, до Європейського Союзу громадянам дозволено ввозити лише 40 сигарет, що еквівалентно двом пачкам, тоді як в Україні ліміт значно вищий і становить 200 сигарет, тобто десять пачок або один блок

- зазначає Держмитслужба.

Жителька Чернігівщини намагалася незаконно вивезти за кордон опудала рідкісних птахів04.03.25, 09:51 • 30903 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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