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Жителька Чернігівщини намагалася незаконно вивезти за кордон опудала рідкісних птахів

Київ • УНН

 • 30903 перегляди

Київські митники запобігли незаконному вивезенню опудал луня очеретяного та сови вухатої до Великої Британії та США. Птахи охороняються міжнародними конвенціями та мають музейну цінність.

Жителька Чернігівщини намагалася незаконно вивезти за кордон опудала рідкісних птахів

Опудала трьох птахів, що належать до видів "лунь очеретяний" та "сова вухата", які охороняються кількома міжнародними природоохоронними конвенціями, київські митники зберегли від незаконного вивезення за межі України жителькою Чернігівщини. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що їх виявили у міжнародних поштових відправленнях під час митного контролю. Прямували опудала до Великої Британії та США, а відправницею всіх посилок була одна й та сама мешканка Чернігівщини.

Експерти Національного науково-природничого музею, куди митники скерували знахідки на експертизу, визначили, що це опудала птахів - луня очеретяного (Circus aeruginosus) і сови вухатої (Asio otus). Ці зразки мають музейну та освітню цінність та рекомендуються до внесення до Музейного фонду України.

Обидва види птахів перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES), а також охороняються Бернською Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.

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Довідково

Лунь очеретяний гніздиться по всій території України, крім гірських районів. Сова вухата - осілий та кочовий птах України. Обидва цих види можуть опинитися під загрозою зникнення, якщо торгівля такими зразками суворо не регулюватиметься.

Доповнення

Конвенцією CITES, зокрема, передбачено, що для експорту будь-якої зазначеної в переліках до конвенції тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог Конвенції. На момент здійснення митного контролю такі документи до митниці не надавались, у міжнародних поштових відправленнях були відсутні.

Щодо відправниці Київською митницею складено три протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Опудала вилучені.

Раніше митники вилучали з поштових відправлень опудала змієїда блакитноногого, червонокнижної видри, сов, а також частину черепа з рогами сайги татарської та бивень моржа, які охороняються міжнародними природоохоронними конвенціями.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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