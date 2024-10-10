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Митники врятували від незаконного вивезення зуб кашалота, який має наукову та музейну цінність

Митники врятували від незаконного вивезення зуб кашалота, який має наукову та музейну цінність

Київ • УНН

 • 10721 перегляди

У посилці з Києва до США виявлено зуб кашалота, замаскований під сувенір. Артефакт має наукову цінність і захищений Конвенцією CITES, для його вивезення потрібні спеціальні дозволи.

У посилці, оформленої як аматорський сувенір – для того, щоб приховати, з нанесеним малюнком військового корабля у Севастопольській бухті – київські митники виявили зуб кашалота. Цей артефакт знаходиться під захистом Вашингтонської Конвенції CITES.

Пише УНН із посиланням на сторінку Державної митної служби України у соцмережі.

У поштовому відправленні, що прямувало з Києва до США, фахівці митної служби Києва виявили зуб.  Даний зуб має певну наукову, музейну та освітню цінність. Конвенцією CITES рекомендується до внесення до Музейного фонду України.

Відповідно до інформації відомства, зазначений зуб кашалота потрапив до України у період активної діяльності Одеської китобійної флотилії.

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У посилці предмет був оформлений як аматорський сувенір: на відполіровану поверхню нанесено малюнок – вид на військовий корабель в Севастопольській бухті.

Довідка

Для експорту будь-якої тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи. Це відповідає Конвенції CITES.

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На момент здійснення митного контролю такі документи до митниці не надавались і у міжнародному поштовому відправленні були відсутні, передає ТГ-канал Державної митної служби України.

Нагадаємо 

69-річний українець намагався незаконно вивезти дві скрипки 18-19 століть за підробленими документами. Митники виявили порушення на посту "Малий Березний", інструменти вилучено для експертизи.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураКримінал та НП
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
sevastopolСевастополь
odesaОдеса
kyivКиїв

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