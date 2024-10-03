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Чоловік намагався вивезти з України дві старовинні скрипки: що відомо

Чоловік намагався вивезти з України дві старовинні скрипки: що відомо

Київ • УНН

 • 13270 перегляди

69-річний українець намагався незаконно вивезти дві скрипки 18-19 століть за підробленими документами. Митники виявили порушення на посту "Малий Березний", інструменти вилучено для експертизи.

На українсько-словацькому кордоні митники виявили спробу незаконного вивезення двох скрипок 18-19 століть. 69-річний українець намагався перевезти інструменти за підробленими документами. Про це повідомили в Державній митній службі України, передає УНН

 Щойно на митному посту "Малий Березний", що на українсько-словацькому кордоні, закарпатські митники упередили незаконне вивезення старовинних музичних інструментів, які можуть представляти культурно-історичну цінність

- йдеться у повідомленні митників.

 Порушником виявився 69-річний українець, який в автівці переміщував через кордон "зеленим коридором" дві раритетні скрипки за "липовими" документами.

Наразі водій надає пояснення, а митниця готує повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального злочину. У разі підтвердження культурної цінності музичних інструментів порушення буде кваліфіковане за ст. 201 ККУ як контрабанда культурних цінностей.

Скрипки вилучили, а їх цінність встановить експерт.

З України намагались вивести дві стародавні книги: що відомо 23.09.24, 11:06 • 13032 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
derzhavna-fiskalna-sluzhba-ukrainyДержавна фіскальна служба України
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