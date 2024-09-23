З України намагались вивести дві стародавні книги: що відомо
Київ • УНН
На пункті пропуску "Дяківці" прикордонники знайшли дві старовинні книги в автомобілі українки, що прямувала до Румунії. Книги 1922 та 1935 років видання направлено на експертизу для визначення їх історичної цінності.
На кордоні з Румунією, на пункті пропуску "Дяківці", прикордонники виявили в автівці українки дві старовинні книги. Наразі їх направлено на експертизу. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає УНН.
Під час огляду автомобіля, яким їхала до Румунії українка, прикордонники спільно з представниками митниці в багажному відділенні виявили 2 книги 1922 та 1935 років видання.
Знахідки ймовірно становлять історичну та культурну цінність. Наразі їх направлено на експертизу
За цим фактом представниками митниці склали відповідний протокол.
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