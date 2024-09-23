З України намагались вивести дві стародавні книги: що відомо 

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Київ • УНН

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На пункті пропуску "Дяківці" прикордонники знайшли дві старовинні книги в автомобілі українки, що прямувала до Румунії. Книги 1922 та 1935 років видання направлено на експертизу для визначення їх історичної цінності.

На кордоні з Румунією, на пункті пропуску "Дяківці", прикордонники виявили в автівці українки дві старовинні книги. Наразі їх направлено на експертизу. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає УНН

Під час огляду автомобіля, яким їхала до Румунії українка, прикордонники спільно з представниками митниці в багажному відділенні виявили 2 книги 1922 та 1935 років видання.

Знахідки ймовірно становлять історичну та культурну цінність. Наразі їх направлено на експертизу

- вказали в ДПСУ. 

За цим фактом представниками митниці склали відповідний протокол.

Київські митники конфіскували з посилки три стародавні крем'яні артефакти 6-го тисячоліття до нашої ери23.04.24, 11:57 • 20425 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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