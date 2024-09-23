Из Украины пытались вывести две древние книги: что известно
Киев • УНН
На пункте пропуска «Дьяковцы» пограничники нашли две старинные книги в автомобиле украинки, которая направлялась в Румынию. Книги 1922 и 1935 годов издания направлены на экспертизу для определения их исторической ценности.
На границе с Румынией, на пункте пропуска «Дьяковцы», пограничники обнаружили в машине украинки две старинные книги. Сейчас они направлены на экспертизу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН.
Во время осмотра автомобиля, которым ехала в Румынию украинка, пограничники совместно с представителями таможни в багажном отделении обнаружили 2 книги 1922 и 1935 годов издания.
Находки вероятно представляют историческую и культурную ценность. Сейчас они направлены на экспертизу
По данному факту представителями таможни составили соответствующий протокол.
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