Из Украины пытались вывести две древние книги: что известно

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9496 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 71942 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118169 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126111 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165646 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152143 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140182 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130321 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178686 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118291 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из Украины пытались вывести две древние книги: что известно

Из Украины пытались вывести две древние книги: что известно

Киев  •  УНН

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На пункте пропуска «Дьяковцы» пограничники нашли две старинные книги в автомобиле украинки, которая направлялась в Румынию. Книги 1922 и 1935 годов издания направлены на экспертизу для определения их исторической ценности.

На границе с Румынией, на пункте пропуска «Дьяковцы», пограничники обнаружили в машине украинки две старинные книги. Сейчас они направлены на экспертизу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает УНН

Во время осмотра автомобиля, которым ехала в Румынию украинка, пограничники совместно с представителями таможни в багажном отделении обнаружили 2 книги 1922 и 1935 годов издания.

Находки вероятно представляют историческую и культурную ценность. Сейчас они направлены на экспертизу

- указали в ГПСУ. 

По данному факту представителями таможни составили соответствующий протокол.

Киевские таможенники конфисковали из посылки три древних кремневых артефакта 6-го тысячелетия до нашей эры23.04.24, 11:57 • 20420 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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