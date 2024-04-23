Киевские таможенники конфисковали из посылки три древних кремневых артефакта 6-го тысячелетия до нашей эры

Во время таможенного досмотра международного отправления из Кривого Рога в США были обнаружены каменные ядрища из кремня. Артефакты датируются 6 тысячелетием до н.э. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, пишет УНН.

Во время таможенного досмотра международной посылки, которая отправлялась из Кривого Рога в США, были найдены каменные ядрища из кремня - нуклеусы. Из-за признаков древности этих камней таможенники отправили находки на экспертизу в Национальный музей истории Украины, где специалисты подтвердили, что это настоящие нуклеусы.

Нуклеусы - это каменные ядра из кремня, обсидиана, яшмы и тому подобное. В древности от них скалывали острые пластины, которые затем использовались как каменные орудия, например - ножи.

Эти артефакты происходят из северо-западной и западной частей Украины. Самый большой из них имеет длину 15 см. Они относятся к материалам археологических культур неолитического периода и эпохи бронзы, которые датируются примерно между 6-м и 2-м тысячелетиями до нашей эры, и имеют значительную культурную и историческую ценность.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по статье 473 Таможенного кодекса Украины в отношении лица, которое пыталось отправить культурные ценности за границу. Нуклеусы были конфискованы.

Напомним

Таможенники изъяли 4270 незадекларированных фигурок аниме стоимостью почти 700 тысяч гривен, которые пытались ввезти из Китая по почте.