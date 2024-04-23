Киевские таможенники конфисковали из посылки три древних кремневых артефакта 6-го тысячелетия до нашей эры

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Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей
Ожидается, что Сенат США проголосует и утвердит большой пакет помощи Украине и другим союзникам США на сумму 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначен для Украины, после того, как Палата представителей приняла его при двухпартийной поддержке.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян ставит под сомнение членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за отсутствия реакции во время нарушений границы со стороны Азербайджана в 2021 и 2022 годах.
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Из-за дефицита электроэнергии, вызванного убытками от российских ракетных обстрелов, Украина уже второй день подряд вынуждена обращаться за экстренной помощью к европейским странам, вводя графики ограничения электроэнергии для предприятий и промышленности с 18:00 до 22:00.