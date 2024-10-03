Мужчина пытался вывезти из Украины две старинные скрипки: что известно
Киев • УНН
69-летний украинец пытался незаконно вывезти две скрипки 18-19 веков по поддельным документам. Таможенники обнаружили нарушение на посту «Малый Березный», инструменты изъяты для экспертизы.
На украинско-словацкой границе таможенники обнаружили попытку незаконного вывоза двух скрипок 18-19 веков. 69-летний украинец пытался перевезти инструменты по поддельным документам. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает УНН.
Только что на таможенном посту «Малый Березный» на украинско-словацкой границе, закарпатские таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных музыкальных инструментов, которые могут представлять культурно-историческую ценность
Нарушителем оказался 69-летний украинец, который в машине перемещал через границу «зеленым коридором» две раритетные скрипки по «липовым» документам.
Сейчас водитель дает объяснения, а таможня готовит сообщение в правоохранительные органы о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления. В случае подтверждения культурной ценности музыкальных инструментов нарушение будет квалифицировано по ст. 201 УКУ как контрабанда культурных ценностей.
Скрипки изъяли, а их ценность установит эксперт.
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