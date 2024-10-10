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Таможенники спасли от незаконного вывоза зуб кашалота, который имеет научную и музейную ценность

Таможенники спасли от незаконного вывоза зуб кашалота, который имеет научную и музейную ценность

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 08:32  •  781 просмотра

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В посылке из Киева в США обнаружен зуб кашалота, замаскированный под сувенир. Артефакт имеет научную ценность и защищен Конвенцией CITES, для его вывоза нужны специальные разрешения.

В посылке, оформленной как любительский сувенир - для того, чтобы скрыть, с нанесенным рисунком военного корабля в Севастопольской бухте - киевские таможенники обнаружили зуб кашалота. Этот артефакт находится под защитой Вашингтонской Конвенции CITES.

Пишет УНН со ссылкой на страницу Государственной таможенной службы Украины в соцсети.

В почтовом отправлении, которое направлялось из Киева в США, специалисты таможенной службы Киева обнаружили зуб.  Данный зуб имеет определенную научную, музейную и образовательную ценность. Конвенцией CITES рекомендуется к внесению в Музейный фонд Украины.

Согласно информации ведомства, указанный зуб кашалота попал в Украину в период активной деятельности Одесской китобойной флотилии.

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В посылке предмет был оформлен как любительский сувенир: на отполированную поверхность нанесен рисунок - вид на военный корабль в Севастопольской бухте.

Справка

Для экспорта любого животного или растения, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от него, необходимо предварительно получить разрешительные документы. Это соответствует Конвенции CITES.

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На момент осуществления таможенного контроля такие документы в таможню не предоставлялись и в международном почтовом отправлении отсутствовали, передает ТГ-канал Государственной таможенной службы Украины.

Напомним 

69-летний украинец пытался незаконно вывезти две скрипки 18-19 веков по поддельным документам. Таможенники выявили нарушение на посту «Малый Березный», инструменты изъяты для экспертизы.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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