Таможенники спасли от незаконного вывоза зуб кашалота, который имеет научную и музейную ценность
Киев • УНН
В посылке из Киева в США обнаружен зуб кашалота, замаскированный под сувенир. Артефакт имеет научную ценность и защищен Конвенцией CITES, для его вывоза нужны специальные разрешения.
В посылке, оформленной как любительский сувенир - для того, чтобы скрыть, с нанесенным рисунком военного корабля в Севастопольской бухте - киевские таможенники обнаружили зуб кашалота. Этот артефакт находится под защитой Вашингтонской Конвенции CITES.
Пишет УНН со ссылкой на страницу Государственной таможенной службы Украины в соцсети.
В почтовом отправлении, которое направлялось из Киева в США, специалисты таможенной службы Киева обнаружили зуб. Данный зуб имеет определенную научную, музейную и образовательную ценность. Конвенцией CITES рекомендуется к внесению в Музейный фонд Украины.
Согласно информации ведомства, указанный зуб кашалота попал в Украину в период активной деятельности Одесской китобойной флотилии.
В посылке предмет был оформлен как любительский сувенир: на отполированную поверхность нанесен рисунок - вид на военный корабль в Севастопольской бухте.
Справка
Для экспорта любого животного или растения, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от него, необходимо предварительно получить разрешительные документы. Это соответствует Конвенции CITES.
На момент осуществления таможенного контроля такие документы в таможню не предоставлялись и в международном почтовом отправлении отсутствовали, передает ТГ-канал Государственной таможенной службы Украины.
Напомним
69-летний украинец пытался незаконно вывезти две скрипки 18-19 веков по поддельным документам. Таможенники выявили нарушение на посту «Малый Березный», инструменты изъяты для экспертизы.