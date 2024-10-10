Таможенники спасли от незаконного вывоза зуб кашалота, который имеет научную и музейную ценность

В посылке, оформленной как любительский сувенир - для того, чтобы скрыть, с нанесенным рисунком военного корабля в Севастопольской бухте - киевские таможенники обнаружили зуб кашалота. Этот артефакт находится под защитой Вашингтонской Конвенции CITES.

Пишет УНН со ссылкой на страницу Государственной таможенной службы Украины в соцсети.

В почтовом отправлении, которое направлялось из Киева в США, специалисты таможенной службы Киева обнаружили зуб. Данный зуб имеет определенную научную, музейную и образовательную ценность. Конвенцией CITES рекомендуется к внесению в Музейный фонд Украины.

Согласно информации ведомства, указанный зуб кашалота попал в Украину в период активной деятельности Одесской китобойной флотилии.

В посылке предмет был оформлен как любительский сувенир: на отполированную поверхность нанесен рисунок - вид на военный корабль в Севастопольской бухте.

Справка

Для экспорта любого животного или растения, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от него, необходимо предварительно получить разрешительные документы. Это соответствует Конвенции CITES.

На момент осуществления таможенного контроля такие документы в таможню не предоставлялись и в международном почтовом отправлении отсутствовали, передает ТГ-канал Государственной таможенной службы Украины.

Напомним

69-летний украинец пытался незаконно вывезти две скрипки 18-19 веков по поддельным документам. Таможенники выявили нарушение на посту «Малый Березный», инструменты изъяты для экспертизы.