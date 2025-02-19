Митники зупинили контрабанду зубів мамутів віком від 305 тис. років

Київські митники зупинили спробу незаконного вивезення зубів мамутів, які вимерли понад кількасот тисяч років тому. Ці палеонтологічні зразки намагалися вивезти до США під виглядом "креативних художніх заготовок" вартістю $10. Про це повідомляє Державна митна служба, передає УНН.



6 важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній із посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувала посилка з Полтавщини до США. Знахідку митники скерували на експертизу, - йдеться у повідомленні.

Експерти Національного науково-природничого музею підтвердили, що це корінні зуби двох різних мамутів, які жили в період плейстоцену, від 305 до 130 тисяч років тому. Один з мамутів, ймовірно, був у віці 15 років, інший — 50.

Зуби були розрізані на три частини і покриті смолою, що спричинило втрату природного цементу й коріння.

Фахівці підкреслили, що ці зразки є важливими для вивчення видової різноманітності мамутів в Україні того періоду.

Знахідка є рідкісною і має високу культурну, наукову, музейну та освітню цінність.

Культурні цінності вилучено, і їх подальшу долю визначать відповідні органи.

Нагадаємо

Митники викрили спробу контрабанди розкішного англійського ретро-автомобіля Rolls-Royce Silver Wraith II.

