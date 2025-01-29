Контрабанда класу люкс: в Україну намагалися ввезти Rolls-Royce Silver Shadow

Митники викрили спробу контрабанди розкішного англійського ретро-автомобіля Rolls-Royce Silver Wraith II, пише УНН із посиланням на Київську митницю.

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Працівники Київської митниці запобігли незаконному ввезенню в Україну англійського ретроавтомобіля Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску, що належить до елітної серії Silver Shadow. Автомобіль намагалися імпортувати за підробленим сертифікатом відповідності екологічним нормам. Його власником в Україні виявився мешканець Львівської області.

Під час митного оформлення у працівників виникли сумніви щодо достовірності сертифіката відповідності, згідно з яким авто начебто відповідало екологічному стандарту "Євро-2" – мінімальному рівню, необхідному для легального ввезення транспортних засобів в Україну.

Однак подальша перевірка підтвердила, що сертифікат є підробленим. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України підтвердив, що Rolls-Royce Silver Wraith II не відповідає нормам "Євро-2". За їхніми оцінками, середня вартість аналогічних автомобілів складає близько 1,2 млн гривень.

За фактами можливих правопорушень, передбачених статтями 201-4 та 358 Кримінального кодексу України, 2 січня 2025 року Київська митниця передала відповідні матеріали до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області.

Наразі Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт автомобіля. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

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