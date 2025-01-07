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Партію контрабандних айфонів на 500 000 доларів зупинили митники на кордоні

Київ • УНН

 • 24476 перегляди

На пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" митники виявили 424 iPhone 16 Pro та Pro Max, заховані в автомобілі. Водій намагався провезти телефони через "зелений коридор", уникаючи декларування.

Партію контрабандних айфонів на 500 000$ зупинили митники на кордоні. Мобільні телефони були сховані за декоративною обшивкою автомобіля. Про це повідомляє Державна митна служба України в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ввечері, 07 січня, у пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" прибув транспортний засіб під керуванням громадянина України.

Для проходження митного контролю водій обрав смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор", чим заявив про відсутність товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню чи оподаткуванню.

Однак, під час митного огляду працівники митниці виявили 424 мобільні телефони моделей iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max, які були сховані за декоративною обшивкою автомобіля.

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Щодо цього випадку працівники митниці склали адмінпротокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

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Повідомлення про цей факт скеровано до правоохоронного органу за ознаками злочину, передбаченого ст. 201-3 ККУ (контрабанда товарів).

Нагадаємо

На пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили ікону Казанської Божої Матері російського виробництва. 24-річний чоловік намагався ввезти її з Нідерландів до Києва.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НПТехнології
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