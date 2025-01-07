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Партию контрабандных айфонов на 500 000 долларов остановили таможенники на границе

Партию контрабандных айфонов на 500 000 долларов остановили таможенники на границе

Киев  •  УНН

 • 6264 просмотра

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На пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" таможенники обнаружили 424 iPhone 16 Pro и Pro Max, спрятанные в автомобиле. Водитель пытался провезти телефоны через "зеленый коридор", избегая декларирования.

Партию контрабандных айфонов на 500 000$ остановили таможенники на границе. Мобильные телефоны были спрятаны за декоративной обшивкой автомобиля. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вечером, 07 января, в пункт пропуска "Угринов - Долгобичув" прибыло транспортное средство под управлением гражданина Украины.

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор", чем заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию или налогообложению.

Однако, во время таможенного досмотра работники таможни обнаружили 424 мобильных телефона моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые были спрятаны за декоративной обшивкой автомобиля.

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По этому случаю работники таможни составили админпротокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 1 ст. 483 ТКУ.

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Сообщение об этом факте направлено в правоохранительный орган по признакам преступления, предусмотренного ст. 201-3 УКУ (контрабанда товаров).

Напомним

На пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили икону Казанской Божьей Матери российского производства. 24-летний мужчина пытался ввезти ее из Нидерландов в Киев.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПТехнологии
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