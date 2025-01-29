Контрабанда класса люкс: в Украину пытались ввезти Rolls-Royce Silver Shadow
Киев • УНН
Киевская таможня предотвратила незаконный ввоз раритетного Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года выпуска. Владелец со Львовщины пытался импортировать авто стоимостью 1,2 млн грн по поддельному экологическому сертификату.
Таможенники разоблачили попытку контрабанды роскошного английского ретро-автомобиля Rolls-Royce Silver Wraith II, пишет УНН со ссылкой на Киевскую таможню.
Детали
Работники Киевской таможни предотвратили незаконный ввоз в Украину английского ретроавтомобиля Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 года выпуска, принадлежащего к элитной серии Silver Shadow. Автомобиль пытались импортировать по поддельному сертификату соответствия экологическим нормам. Его владельцем в Украине оказался житель Львовской области.
Во время таможенного оформления у работников возникли сомнения относительно достоверности сертификата соответствия, согласно которому авто якобы соответствовало экологическому стандарту «Евро-2» - минимальному уровню, необходимому для легального ввоза транспортных средств в Украину.
Однако дальнейшая проверка подтвердила, что сертификат является поддельным. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины подтвердил, что Rolls-Royce Silver Wraith II не соответствует нормам «Евро-2». По их оценкам, средняя стоимость аналогичных автомобилей составляет около 1,2 млн гривен.
По фактам возможных правонарушений, предусмотренных статьями 201-4 и 358 Уголовного кодекса Украины, 2 января 2025 года Киевская таможня передала соответствующие материалы в Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киевской области.
Сейчас Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте автомобиля. Расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Напомним
Партию контрабандных айфонов на 500 000$ остановили таможенники на границе. Мобильные телефоны были спрятаны за декоративной обшивкой автомобиля.