Таможенники остановили контрабанду зубов мамонтов возрастом от 305 тыс. лет
Киев • УНН
На киевской таможне обнаружили попытку контрабанды зубов мамонтов возрастом 130-305 тысяч лет под видом художественных заготовок. Палеонтологические образцы имеют высокую научную ценность для изучения мамонтов в Украине.
Киевские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза зубов мамонтов, которые вымерли более нескольких сотен тысяч лет назад. Эти палеонтологические образцы пытались вывезти в США под видом "креативных художественных заготовок" стоимостью $10. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.
6 тяжелых декоративных пластин непонятного происхождения таможенники обнаружили в одной из посылок во время таможенного контроля международных почтовых отправлений. Направлялась посылка с Полтавщины в США. Находку таможенники направили на экспертизу,
Эксперты Национального научно-природоведческого музея подтвердили, что это коренные зубы двух разных мамутов, которые жили в период плейстоцена, от 305 до 130 тысяч лет назад. Один из мамонтов, вероятно, был в возрасте 15 лет, другой - 50.
Зубы были разрезаны на три части и покрыты смолой, что повлекло за собой потерю природного цемента и корней.
Специалисты подчеркнули, что эти образцы являются важными для изучения видового разнообразия мамонтов в Украине того периода.
Находка является редкой и имеет высокую культурную, научную, музейную и образовательную ценность.
Культурные ценности изъяты, и их дальнейшую судьбу определят соответствующие органы.
Напомним
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