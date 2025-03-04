Жительница Черниговщины пыталась незаконно вывезти за границу чучела редких птиц
Киев • УНН
Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз чучел луня травяного и совы ушастой в Великобританию и США. Птицы охраняются международными конвенциями и имеют музейную ценность.
Чучела троих птиц, принадлежащих к видам "лунь камышовый" и "сова ушата", охраняемые несколькими международными природоохранными конвенциями, киевские таможенники сохранили от незаконного вывоза за пределы Украины жительницей Черниговщины. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
Деталі
Отмечается, что они были обнаружены в международных почтовых отправлениях во время таможенного контроля. Направлялись чучела в Великобританию и США, а отправительницей всех посылок была одна и та же жительница Черниговщины.
Эксперты Национального научно-естественного музея, куда таможенники направили находки на экспертизу, определили, что это чучела птиц - луня камышового (Circus aeruginosus) и совы ушастой (Asio otus). Эти образцы имеют музейную и образовательную ценность и рекомендуются для внесения в Музейный фонд Украины.
Оба вида птиц находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), а также охраняются Бернской Конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.
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Справочно
Лунь камышовый гнездится по всей территории Украины, кроме горных районов. Сова ушастая - оседлая и кочевая птица Украины. Оба этих вида могут оказаться под угрозой исчезновения, если торговля такими образцами не будет строго регулироваться.
Дополнение
Конвенцией CITES, в частности, предусмотрено, что для экспорта любого указанного в перечне в конвенцию животного или растения, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от нее, необходимо предварительно получить разрешительные документы, выдаваемые административными органами Украины по вопросу выполнения требований Конвенции. На момент осуществления таможенного контроля такие документы в таможню не предоставлялись, в международных почтовых отправлениях отсутствовали.
Относительно отправительницы Киевской таможней составлено три протокола о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Чучела изъяты.
Ранее таможенники изымали из почтовых отправлений чучела змееида голубогоногого, краснокнижной выдры, сов, а также часть черепа с рогами татарской сайги и бивней моржа, охраняемых международными природоохранными конвенциями.
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