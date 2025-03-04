Жительница Черниговщины пыталась незаконно вывезти за границу чучела редких птиц

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18748 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 36993 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68995 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219281 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126045 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394309 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313103 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214237 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244478 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255290 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11318 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12241 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14096 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14511 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135009 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219281 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394309 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255963 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313103 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4922 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17090 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47452 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72798 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57840 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Жительница Черниговщины пыталась незаконно вывезти за границу чучела редких птиц

Киев • УНН

 • 30886 просмотра

Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз чучел луня травяного и совы ушастой в Великобританию и США. Птицы охраняются международными конвенциями и имеют музейную ценность.

Жительница Черниговщины пыталась незаконно вывезти за границу чучела редких птиц

Чучела троих птиц, принадлежащих к видам "лунь камышовый" и "сова ушата", охраняемые несколькими международными природоохранными конвенциями, киевские таможенники сохранили от незаконного вывоза за пределы Украины жительницей Черниговщины. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Деталі

Отмечается, что они были обнаружены в международных почтовых отправлениях во время таможенного контроля. Направлялись чучела в Великобританию и США, а отправительницей всех посылок была одна и та же жительница Черниговщины.

Эксперты Национального научно-естественного музея, куда таможенники направили находки на экспертизу, определили, что это чучела птиц - луня камышового (Circus aeruginosus) и совы ушастой (Asio otus). Эти образцы имеют музейную и образовательную ценность и рекомендуются для внесения в Музейный фонд Украины.

Оба вида птиц находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), а также охраняются Бернской Конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.

Таможенники спасли от незаконного вывоза зуб кашалота, который имеет научную и музейную ценность10.10.24, 11:32 • 10729 просмотров

Справочно

Лунь камышовый гнездится по всей территории Украины, кроме горных районов. Сова ушастая - оседлая и кочевая птица Украины. Оба этих вида могут оказаться под угрозой исчезновения, если торговля такими образцами не будет строго регулироваться.

Дополнение

Конвенцией CITES, в частности, предусмотрено, что для экспорта любого указанного в перечне в конвенцию животного или растения, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от нее, необходимо предварительно получить разрешительные документы, выдаваемые административными органами Украины по вопросу выполнения требований Конвенции. На момент осуществления таможенного контроля такие документы в таможню не предоставлялись, в международных почтовых отправлениях отсутствовали.

Относительно отправительницы Киевской таможней составлено три протокола о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Чучела изъяты.

Ранее таможенники изымали из почтовых отправлений чучела змееида голубогоногого, краснокнижной выдры, сов, а также часть черепа с рогами татарской сайги и бивней моржа, охраняемых международными природоохранными конвенциями.

Таможенники остановили контрабанду зубов мамонтов возрастом от 305 тыс. лет19.02.25, 10:29 • 69379 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Великобритания
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49