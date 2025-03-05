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Выезд артистов и медийщиков за границу: в Минкульте рассказали, когда может начаться выдача писем поддержки

Киев • УНН

 • 15868 просмотра

Министерство культуры восстанавливает выдачу писем поддержки для выезда за границу артистов и работников СМИ после публикации правительственного постановления. Процедура потребует повторной подачи документов для тех, кто обращался ранее.

Выезд артистов и медийщиков за границу: в Минкульте рассказали, когда может начаться выдача писем поддержки

Министерство культуры и стратегических коммуникаций в пятницу, 7 марта, после публикации правительственного постановления, может начать выдачу писем содействия для выезда за границу артистов и сотрудников СМИ, что ранее было временно приостановлено. Об этом заявила первая заместительница министра культуры и стратегических коммуникаций Галина Григоренко во время заседания комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает УНН.

Детали

Как рассказала Григоренко, тем, кто обращался ранее с просьбой о выезде за границу, необходимо будет подать документы повторно и пройти процедуру, как это определено принятым во вторник, 4 марта, правительственным постановлением.

Выдавать мы сможем письма буквально на следующий день. В четверг опубликовано (постановление правительства - ред.), мы начнем обрабатывать те..., которые будут, а уже в пятницу можем эти письма уже готовить на выезд. Тут вопросов нет, мы достаточно быстро их обрабатывали по возможности, конечно, человеческий ресурс и нагрузка, которая не предусмотрена штатным расписанием министерства, никто дополнительных штатных единиц нам на это не выделял

- заявила Григоренко.

По ее словам, артисты, которые не имеют трудоустройства и не являются самозанятыми лицами, остаются вне пределов правительственного постановления.

"Единственный путь - если они будут внесены в план работы министерства по представлению тех или иных мероприятий за границей, но тогда путь к выезду будет еще длиннее, поскольку нужно это мероприятие внести в план работы министерства, утвердить нашим приказом, как минимум", - добавила Григоренко.

Напоминаем

Только за 2024 год из-за границы не вернулось более 500 мужчин, которые выехали с помощью писем-предложений Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Министерство культуры временно приостановило выдачу писем содействия для выезда за границу артистов и медийщиков призывного возраста. Решение начало действовать с марта 2025 года и планировалось до урегулирования законодательства из-за многочисленных случаев неповерки.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций объяснило, что решение приостановить с 3 марта предоставление писем о выезде за границу для военнообязанных артистов и медийщиков является временным.

Павел Башинский

Павел Башинский

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