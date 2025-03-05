Выезд артистов и медийщиков за границу: в Минкульте рассказали, когда может начаться выдача писем поддержки

Министерство культуры и стратегических коммуникаций в пятницу, 7 марта, после публикации правительственного постановления, может начать выдачу писем содействия для выезда за границу артистов и сотрудников СМИ, что ранее было временно приостановлено. Об этом заявила первая заместительница министра культуры и стратегических коммуникаций Галина Григоренко во время заседания комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает УНН.

Детали

Как рассказала Григоренко, тем, кто обращался ранее с просьбой о выезде за границу, необходимо будет подать документы повторно и пройти процедуру, как это определено принятым во вторник, 4 марта, правительственным постановлением.

Выдавать мы сможем письма буквально на следующий день. В четверг опубликовано (постановление правительства - ред.), мы начнем обрабатывать те..., которые будут, а уже в пятницу можем эти письма уже готовить на выезд. Тут вопросов нет, мы достаточно быстро их обрабатывали по возможности, конечно, человеческий ресурс и нагрузка, которая не предусмотрена штатным расписанием министерства, никто дополнительных штатных единиц нам на это не выделял