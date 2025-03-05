Виїзд митців та медійників за кордон: у Мінкульті розповіли, коли може розпочатися видача листів сприяння

Міністерство культури та стратегічних комунікацій у п’ятницю, 7 березня, після публікації урядової постанови, може розпочати видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців і працівників ЗМІ, що раніше було тимчасово призупинено. Про це заявила перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко під час засідання комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає УНН.

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Як розповіла Григоренко, тим, хто звертався раніше з проханням про виїзд за кордон, необхідно буде подати документи повторно і пройти процедуру, як це визначено ухваленою у вівторок, 4 березня, урядом постановою.

Видавати ми зможемо листи буквально на наступний день. У четвер опубліковано (постанову уряду - ред.), ми почнемо опрацьовувати ті..., які будуть, а вже в п'ятницю можемо ці листи вже готувати на виїзд. Тут питань немає, ми досить швидко їх опрацьовували по можливості, звісно, людський ресурс і навантаження, яке не передбачено штатним розписом міністерства, ніхто додаткових штатних одиниць нам на це не виділяв - заявила Григоренко.

За її словами, митці, які не мають працевлаштування і не є самозайнятими особами, залишаються поза межами урядової постанови.

"Єдиний шлях - якщо вони будуть внесені в план роботи міністерства щодо представлення тих чи інших заходів за кордоном, але тоді шлях до виїзду буде ще довшим, оскільки потрібно цей захід внести в план роботи міністерства, затвердити нашим наказом, як мінімум", - додала Григоренко.

Нагадаємо

Тільки за 2024 рік з-за кордону не повернулося більш як 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Міністерство культури тимчасово припинило видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців та медійників призовного віку. Рішення почало діяти з березня 2025 року і планувалося до врегулювання законодавства через численні випадки неповернення.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій пояснило, що рішення призупинити з 3 березня надання листів про виїзд за кордон для військовозобов'язаних артистів та медійників є тимчасовим.

