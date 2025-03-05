Виїзд митців та медійників за кордон: Кабмін затвердив нові правила

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку перетину кордону митцями та медійниками. Про це пише УНН з посиланням на постанову уряду №244 від 4 березня 2025 року.

Виїзд за кордон митців

Відповідно до постанови, під час воєнного стану чоловіки, які перебувають у трудових відносинах із закладами, підприємствами, установами, організаціями сфери культури, закладами освіти сфери культури, підприємствами, установами, організаціями, що провадять діяльність у сфері кінематографії, які визнані критично важливими підприємствами, можуть перетинати кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності у них підтвердних документів.

Для перетину кордону можуть бути надані наступні документи:

лист МКСК до адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заході із зазначенням запланованої дати перетинання державного кордону на виїзд, орієнтовної дати повернення в Україну, назви пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також виду транспортного засобу;

запрошення іноземної організації для участі таких осіб у заході з перекладом українською мовою;

військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК або військово-обліковий документ в електронній формі.

Лист надається МКСК на підставі звернення Держмистецтв, Українського інституту національної пам’яті, Держкіно або обласних, Київської міської військових адміністрацій з рекомендаціями щодо доцільності участі митців у відповідних заходах.

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Звернення надається:

Українським інститутом національної пам’яті - у разі перетинання кордону на виїзд особам, які перебувають у трудових відносинах із закладом культури, що належить до сфери управління МКСК, який провадить діяльність у сфері музейної справи;

Держмистецтв - у разі перетинання кордону на виїзд особам, які перебувають у трудових відносинах із закладом культури, що належить до сфери управління МКСК, який провадить діяльність у сферах мистецтв, спеціалізованої мистецької освіти або бібліотечної справи;

Держкіно - у разі перетинання кордону на виїзд особам, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктами кінематографії та задіяні у створенні і виробництві фільмів, або фізичним особам - підприємцям, які провадять професійну кінематографічну діяльність та беруть участь у міжнародних мистецьких заходах, що внесені до плану роботи Держкіно;

обласними, Київською міською військовими адміністраціями - у разі перетинання кордону на виїзд особам, які перебувають у трудових відносинах із закладом культури або закладом освіти сфери культури, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади.

В листі також мають міститися наступні дані: вид транспорту, орієнтовна дата повернення в Україну, наказ закладу про відрядження працівників за кордон, документи, що підтверджують трудові відносини, особисте зобов’язання "щодо усвідомлення відповідальності перед українським народом у воєнний час та обов’язку повернутися в Україну у зазначені строки", копія першої сторінки паспорта.

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Також мають міститися опис заходу, в якому планується взяти участь (мета поїздки, посилання на публічні оголошення щодо проведення заходів), мотивація та очікуваний результат від участі у заході, фінансові умови перебування за кордоном, назви країн та населених пунктів, в яких за програмою поїздки проводитимуться заходи, назви заходів, місця та дати їх проведення, контактні дані особи.

Митці-ФОПи додатково надають витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також матеріали, що підтверджують провадження такої діяльності протягом останніх трьох років.

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Документи подаються на адресу електронної пошти або засобами інформаційно-комунікаційних систем до МКСК не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати перетинання державного кордону на виїзд, до Українського інституту національної пам’яті, Держмистецтв, Держкіно або обласних, Київської міської військових адміністрацій - не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати перетинання державного кордону на виїзд - йдеться в постанові.

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Максимальний строк перебування за митців становить не більше 60 календарних днів з дня перетинання державного кордону, проте строк може бути збільшений до 30 календарних днів, якщо такі особи братимуть участь в іншому заході.

Перетин кордону працівниками ЗМІ

Листи до Держприкордонслужби для перетину кордону представника ЗМІ, можуть подаватися Мінкультом, або Мінцифри.

До Мінкульту листи подаються організаціями, які належать до сфери управління МКСК, належать до сфери управління Держкомтелерадіо, а також стосовно яких Держкомтелерадіо безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі, а також, які належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, а також юридичними особами або ФОПами, які провадять діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

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До Мінцифри - у разі участі представника ЗМІ у заходах, пов’язаних із забезпеченням функціонування мультимедійної платформи "UNITED 24".

В листах до міністерств необхідно надати:

звернення, надісланого на адресу електронної пошти чи засобами інформаційно-комунікаційних систем, з обґрунтуванням необхідності участі у запланованих міжнародних заходах;

запрошення іноземної організації з перекладом українською мовою та/або акредитації та/або опису заходу, в якому планується взяти участь, із зазначенням умов перебування за кордоном;

редакційного завдання або наказу на відрядження з основного місця роботи;

написаного власноруч особистого зобов’язання щодо усвідомлення відповідальності перед українським народом у воєнний час та обов’язку повернутися в Україну у зазначені строки;

копії паспорта;

документів, що підтверджують трудові відносини.

У разі перебування у трудових відносинах також надається рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або критично важливим для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, завірене належним чином - йдеться в документі.

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Документи до міністерств необхідно подати протягом 10 днів до дати перетинання державного кордону на виїзд. Представники ЗМІ можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетинання державного кордону, але він може бути продовжений ще на 30 днів лише у випадках, пов’язаних з форс-мажорними обставинами або з проведенням знакових для України міжнародних подій.

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