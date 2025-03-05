Демченко розповів про перетин кордону чоловіками

Близько 45% чоловіків, які перетинають кордон, складають водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів, вантажів, пасажирів. 16% - це особи з інвалідністю.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Щодо перетину кордону чоловіками у віці від 18 до 60 років. Вони можуть перетинати кордон виключно, якщо відповідають вимогам правили перетину державного кордону. Щодо відсоткового співвідношення можу зазначити, що від загальної кількості чоловіків у віці від 18 до 60 років близько 45% становлять водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів, вантажів, пасажирів. 16% - це особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки - близько 11%, непридатні до військової служби - 8%, заброньовані - 4%

За його словами, показник чоловіків, які здійснюють супровід осіб з інвалідністю на рівні близько 3%.

Водії, які раніше відповідно до норми правил перетину кордону перевозили гуманітарні вантажі, чи медичні вантажі - цей показник коливався на рівні 1-3%. Зараз ця норма видозмінена й перетин кордону для таких громадян, які планують перевозити гуманітарні вантажі чи медичні мають відповідати дещо іншим вимогам