Демченко розповів про перетин кордону чоловіками
Київ • УНН
45% чоловіків, що перетинають кордон - це водії міжнародних перевезень, 16% - особи з інвалідністю. За минулий тиждень кордон перетнуло 550 тис. громадян, з яких 85% - українці.
Близько 45% чоловіків, які перетинають кордон, складають водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів, вантажів, пасажирів. 16% - це особи з інвалідністю.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.
Щодо перетину кордону чоловіками у віці від 18 до 60 років. Вони можуть перетинати кордон виключно, якщо відповідають вимогам правили перетину державного кордону. Щодо відсоткового співвідношення можу зазначити, що від загальної кількості чоловіків у віці від 18 до 60 років близько 45% становлять водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів, вантажів, пасажирів. 16% - це особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки - близько 11%, непридатні до військової служби - 8%, заброньовані - 4%
За його словами, показник чоловіків, які здійснюють супровід осіб з інвалідністю на рівні близько 3%.
Водії, які раніше відповідно до норми правил перетину кордону перевозили гуманітарні вантажі, чи медичні вантажі - цей показник коливався на рівні 1-3%. Зараз ця норма видозмінена й перетин кордону для таких громадян, які планують перевозити гуманітарні вантажі чи медичні мають відповідати дещо іншим вимогам
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Демченко також додав, що 1% від загальної кількості чоловіків, які перетинають кордон на виїзд - це категорія, яка самостійно виховує дітей.
Окрім того, за його словами, за минулий тиждень кордон перетнуло майже 550 тис. громадян.
85% з них це показник по громадянах України. Найбільший пасажиропотік від загальної статистики - це 50% припадає на кордон Польщею
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