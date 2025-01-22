За рік на кордоні з росією на ділянках ДПСУ зафіксували понад 10 спроб проникнення ДРГ

По кордону з росією ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння трьох областей – Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, а також в цих регіонах існує загроза ДРГ.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

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За його словами, тільки з початку цього року нашими прикордонними нарядами та групами зафіксовано понад 2500 обстрілів, здійснених росією по цих територіях. 55 із них – із застосуванням авіації, більше 1000 – із застосуванням артилерії, і понад 1400 – із використанням БПЛА.

За останній період цього року ворог активізував обстріли Чернігівщини, зокрема із застосуванням авіації, хоча раніше авіація ворога активніше використовувалась виключно на Сумському напрямку. Зараз ми спостерігаємо обстріли як на території Чернігівської області, так і на території Сумщини - розповів Демченко.

Він додав, що ворог не припиняє також свою диверсійну діяльність. Загроза від спроб заходу ДРГ зберігається для всіх цих трьох областей.

Хоча, якщо проаналізувати 2024 рік, то найбільше спроб заходу на нашу територію ДРГ противника фіксувалося на Сумському напрямку, але також відзначалися окремі спроби і на Чернігівщині, і власне на Харківщині. Якщо говорити про ті ділянки, які знаходяться в смугах оборони підрозділів ДПСУ на кордоні з росією, то за минулий рік було зафіксовано більше 10 спроб ворожих диверсійно-розвідувальних груп проникнути на нашу територію - сказав Демченко.

За його словами, такі заходи, в першу чергу, спрямовані на встановлення місць, де знаходяться наші українські воїни і оборонні укріплення. Також це включає мінування місцевості або спробу силами ДРГ атакувати позиції, які утримують наші військові.

Нагадаємо

росіяни розповідали, що нібито прорвали кордон у Сумській області, щоб налякати українців - але жодного прориву не було.