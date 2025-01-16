Окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію, закидуючи інформацію про нібито прорив на Сумщині - прикордонник

росіяни розповідають, що нібито прорвали кордон у Сумській області, щоб налякати українців - але жодного прориву не було. Сили оборони тримають свої позиції в межах Сумської області. Про це розповів начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Фактично така інформація проходить щонайменше раз на тиждень. Вони створюють такі фейкові повідомлення, щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни, щоб вони тікали якомога подалі, але жодного такого випадку підтверджено не було. На сьогодні Сили оборони тримають свої позиції в межах Сумської області. Жодного прориву ворога не відбувалось. Навіть підготовки до прориву на державному кордоні немає - сказав Шевцов.

Однак він зазначив, що існує можливість заходу ворожих ДРГ, адже природа і погодні умови це дозволяють, але прикордонники завжди готові до зустрічі з окупантами.

"Якщо говорити про Сумщину і Чернігівщину, то тут така місцевість, що дуже велика кількість боліт, велика кількість лісів, що заважає прориву військ на територію України. Але це дозволяє роботу ДРГ, тому саме прикордонники створюють фортифікаційні споруди, мінують місцевість, щоб не допустити ворожі ДРГ у тил нашої держави. Зазвичай ДРГ готується під певні погодні умови, наприклад, під сильний дощ, туман або інтенсивний сніг. Це тоді, коли не можуть літати розвідувальні дрони, коли погана видимість, і це кращий час для роботи розвідників", - зазначив Шевцов.

Контекст

У вівторок, 14 січня, у Сумській обласній військовій адміністрації спростували інформацію про те, ніби російські війська прорвали кордон біля населених пунктів Журавка і Проходи.

Нагадаємо

124 бої сталося на фронті минулої доби, майже половина - на Покровському напрямку.