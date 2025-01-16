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124 бої на фронті: майже половина - на Покровському напрямку

124 бої на фронті: майже половина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 25431 перегляди

За минулу добу відбулося 124 бойових зіткнення, з них 56 - на Покровському напрямку. Противник завдав 50 авіаційних та 1 ракетний удар, здійснив понад 5000 обстрілів.

124 бої сталося на фронті минулої доби, майже половина - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 16 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 50 авіаційних ударів, зокрема, залучив 44 ракети та скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 142 — із реактивних систем залпового вогню, та використав для ураження 2361 дрон-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.

За напрямками ситуація наступна:

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Тихого.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося п’ять атак окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне.

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог атак не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, противник завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та вчинив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню", - ідеться у зведенні.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс 1480 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога16.01.25, 08:01 • 24858 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
reaktyvna-systema-zalpovoho-vohniuРеактивна система залпового вогню
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