Реактивна система залпового вогню

За минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ворог завдав 71 авіаудар та здійснив близько 5000 артилерійських обстрілів.
За минулу добу відбулося 261 бойове зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Противник втратив 1730 військових, 5 танків, 84 бойові броньовані машини та іншу техніку.
Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали четверо людей, серед них двоє неповнолітніх. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків у Куп'янську, Богодухові та селі Заміст.
За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 30 атак. Ворог завдав 20 ракетних, 89 авіаударів та залучив 2354 дрони-камікадзе.
Ворожі війська здійснили 481 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів один місцевий житель загинув, п'ятеро отримали поранення.
Внаслідок атаки російського літака з трьома КАБами зруйновано двоповерховий житловий будинок у Миропільській громаді. Під завалами виявлено тіла двох загиблих, пошуково-рятувальні роботи тривають.
За минулу добу відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 85 авіаударів та здійснив понад 5800 обстрілів українських позицій.
За добу відбулося 97 бойових зіткнень, з них 39 на Покровському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних та 63 авіаудари, здійснив понад 5800 обстрілів та залучив 2725 дронів-камікадзе.
Агенти руху "АТЕШ" виявили, що окупанти розміщують бронетехніку та РСЗВ у захоплених будинках жителів Херсонщини. Особливо цінну техніку прикривають маскувальними сітками.
У Куп'янську внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 66-річного чоловіка. Окупанти також атакували село Пристін, пошкодивши три будинки та господарчі споруди.
Ворожі війська здійснили 67 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, спричинивши 99 вибухів. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі, є один постраждалий серед цивільних.
Ворожі війська здійснили 319 ударів по Запорізькій області, використовуючи БпЛА, артилерію та РСЗВ. Пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки в 11 населених пунктах, жертв серед цивільних немає.
За минулу добу відбулося 124 бойових зіткнення, з них 56 - на Покровському напрямку. Противник завдав 50 авіаційних та 1 ракетний удар, здійснив понад 5000 обстрілів.
Російські війська обстріляли Нікополь з РСЗВ, внаслідок чого загинула 54-річна жінка та поранено 45-річного чоловіка. Зруйновано будинки, пошкоджено інфраструктуру та комунікації міста.
На фронті відбулося 118 бойових зіткнень, з них 41 спроба штурму на Покровському напрямку. Окупанти завдали 33 авіаударів та застосували понад 900 дронів-камікадзе.
Російські війська штурмують Курахове малими групами із застосуванням БпЛА, артилерії та РСЗВ. Українські військові контролюють ситуацію та успішно відбивають спроби просування ворога.
За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 42 атаки. Ворог завдав 55 авіаударів та здійснив понад 6000 обстрілів українських позицій.
За минулу добу відбулося 140 бойових зіткнень, найактивніше - на Покровському напрямку з 38 атаками. Ворог завдав 49 авіаударів та здійснив 4113 обстрілів.
Російські війська здійснили 240 атак по населених пунктах Запорізької області з використанням БпЛА, РСЗВ та артилерії. Серед цивільних постраждалих немає, але зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури.
За добу ворожі війська обстріляли 6 громад Сумської області, зафіксовано 55 вибухів. Атаки здійснювалися з використанням артилерії, РСЗВ, мінометів та різних типів дронів.
Окупанти атакували населені пункти Запорізької області, використавши 198 БпЛА різних типів. Також було здійснено 5 обстрілів з РСЗВ та 128 артилерійських ударів.
Російські війська здійснили масштабні атаки на різних напрямках фронту, загалом відбулося 117 бойових зіткнень. Найбільша активність спостерігалася на Лиманському та Времівському напрямках, де ворог атакував по 23 рази.
За минулу добу на фронті відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 48 атак. росія завдала 35 авіаударів та понад 4250 обстрілів, ЗСУ продовжують операцію в курській області.
У Харкові зафіксовано серію вибухів. Повітряні сили попередили про ворожий безпілотник на сході Харківської області.
12 тисяч північнокорейських військових прибули до рф для війни проти України. КНДР також передала росії 3,5 млн артснарядів та іншу військову техніку.
Близько 10 900 північнокорейських військових розгорнуто в курській області росії у складі ВДВ та морської піхоти. Частина з них вже бере участь у бойових діях проти України.
За минулу добу російські війська здійснили 73 авіаудари та випустили 1445 дронів-камікадзе по українських позиціях. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 38 штурмових дій.
Окупанти атакували 11 громад Сумської області різними видами озброєння. Зафіксовано пошкодження нежитлового приміщення, техніки та навчального закладу.
За минулу добу відбулося 144 бойових зіткнення, найбільше на Курахівському напрямку - 37 атак. Противник завдав 50 авіаційних ударів та здійснив понад 4000 обстрілів.
На фронті відбулося 160 бойових зіткнень, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках. Ворог завдав 70 авіаударів та здійснив 4697 обстрілів, а в курській області рф атакувала власну територію.