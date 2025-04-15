Реактивна система залпового вогню

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19231 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133464 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125094 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126537 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125087 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127756 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192189 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76757 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164009 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115335 перегляди

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Понад половина боїв - на двох напрямках: карта бойових дій від Генштабу

За минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ворог завдав 71 авіаудар та здійснив близько 5000 артилерійських обстрілів.

Війна • 18 лютого, 06:24 • 23544 перегляди

Генштаб: 261 бойове зіткнення та рекордні втрати окупантів за добу

За минулу добу відбулося 261 бойове зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Противник втратив 1730 військових, 5 танків, 84 бойові броньовані машини та іншу техніку.

Війна • 16 лютого, 07:04 • 52076 перегляди

Чотири людини постраждали через нічні атаки рф на Харківщині: серед них двоє підлітків

Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали четверо людей, серед них двоє неповнолітніх. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків у Куп'янську, Богодухові та селі Заміст.

Війна • 14 лютого, 08:24 • 29269 перегляди

95 боїв на фронті: карта бойових дій від Генштабу

За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 30 атак. Ворог завдав 20 ракетних, 89 авіаударів та залучив 2354 дрони-камікадзе.

Війна • 12 лютого, 06:32 • 29744 перегляди

Ворог обстріляв Запорізьку область: одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення

Ворожі війська здійснили 481 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів один місцевий житель загинув, п'ятеро отримали поранення.

Суспільство • 11 лютого, 06:11 • 28100 перегляди

росіяни завдали авіаудар по Сумщині: двоє загиблих, під завалами можуть бути ще люди

Внаслідок атаки російського літака з трьома КАБами зруйновано двоповерховий житловий будинок у Миропільській громаді. Під завалами виявлено тіла двох загиблих, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Війна • 7 лютого, 07:57 • 23530 перегляди

Понад третина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій

За минулу добу відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 85 авіаударів та здійснив понад 5800 обстрілів українських позицій.

Війна • 6 лютого, 06:29 • 27943 перегляди

97 бойових зіткнень на фронті: Генштаб показав карту бойових дій

За добу відбулося 97 бойових зіткнень, з них 39 на Покровському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних та 63 авіаудари, здійснив понад 5800 обстрілів та залучив 2725 дронів-камікадзе.

Війна • 3 лютого, 06:15 • 36356 перегляди

На Херсонщині окупанти ховають військову техніку в захоплених будинках - партизани

Агенти руху "АТЕШ" виявили, що окупанти розміщують бронетехніку та РСЗВ у захоплених будинках жителів Херсонщини. Особливо цінну техніку прикривають маскувальними сітками.

Війна • 29 січня, 13:55 • 23138 перегляди

Ворог вдарив по Куп’янську з РСЗВ, поранено людину

У Куп'янську внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 66-річного чоловіка. Окупанти також атакували село Пристін, пошкодивши три будинки та господарчі споруди.

Суспільство • 28 січня, 17:04 • 29791 перегляди

67 атак по Сумщині: окупанти застосували дрони-камікадзе та авіабомби

Ворожі війська здійснили 67 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, спричинивши 99 вибухів. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі, є один постраждалий серед цивільних.

Війна • 26 січня, 02:54 • 34421 перегляди

Запорізька область під ворожим ударом: за добу завдано 319 атак по 11 населених пунктах

Ворожі війська здійснили 319 ударів по Запорізькій області, використовуючи БпЛА, артилерію та РСЗВ. Пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки в 11 населених пунктах, жертв серед цивільних немає.

Війна • 20 січня, 06:11 • 30969 перегляди

124 бої на фронті: майже половина - на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 124 бойових зіткнення, з них 56 - на Покровському напрямку. Противник завдав 50 авіаційних та 1 ракетний удар, здійснив понад 5000 обстрілів.

Війна • 16 січня, 06:25 • 25467 перегляди

Війська рф обстріляли Нікополь з РСЗВ: є загибла і поранений

Російські війська обстріляли Нікополь з РСЗВ, внаслідок чого загинула 54-річна жінка та поранено 45-річного чоловіка. Зруйновано будинки, пошкоджено інфраструктуру та комунікації міста.

Суспільство • 15 січня, 22:08 • 31536 перегляди

На фронті відбулося 118 боєзіткнень, окупанти 41 раз намагались штурмувати на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 118 бойових зіткнень, з них 41 спроба штурму на Покровському напрямку. Окупанти завдали 33 авіаударів та застосували понад 900 дронів-камікадзе.

Війна • 15 січня, 21:51 • 61378 перегляди

росіяни продовжуть спроби захопити Курахове: що відбувається на передовій

Російські війська штурмують Курахове малими групами із застосуванням БпЛА, артилерії та РСЗВ. Українські військові контролюють ситуацію та успішно відбивають спроби просування ворога.

Війна • 13 січня, 11:52 • 22876 перегляди

161 бій на фронті: де окупанти атакували найбільше

За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 42 атаки. Ворог завдав 55 авіаударів та здійснив понад 6000 обстрілів українських позицій.

Війна • 10 січня, 06:19 • 27239 перегляди

140 бойових зіткнень на фронті: де окупанти атакували найбільше

За минулу добу відбулося 140 бойових зіткнень, найактивніше - на Покровському напрямку з 38 атаками. Ворог завдав 49 авіаударів та здійснив 4113 обстрілів.

Війна • 2 січня, 06:30 • 31157 перегляди

Окупанти атакували Запорізьку область 240 разів за добу: що відомо про удари

Російські війська здійснили 240 атак по населених пунктах Запорізької області з використанням БпЛА, РСЗВ та артилерії. Серед цивільних постраждалих немає, але зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Війна • 31 грудня, 05:07 • 24671 перегляди

Країна-терорист здійснила 30 обстрілів на Сумщині: які громади постраждали

За добу ворожі війська обстріляли 6 громад Сумської області, зафіксовано 55 вибухів. Атаки здійснювалися з використанням артилерії, РСЗВ, мінометів та різних типів дронів.

Війна • 30 грудня, 23:54 • 24949 перегляди

Загарбники впродовж доби понад 330 разів атакували 9 населених пунктів Запорізької області

Окупанти атакували населені пункти Запорізької області, використавши 198 БпЛА різних типів. Також було здійснено 5 обстрілів з РСЗВ та 128 артилерійських ударів.

Війна • 29 грудня, 07:47 • 25297 перегляди

117 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

Російські війська здійснили масштабні атаки на різних напрямках фронту, загалом відбулося 117 бойових зіткнень. Найбільша активність спостерігалася на Лиманському та Времівському напрямках, де ворог атакував по 23 рази.

Війна • 22 грудня, 15:01 • 33329 перегляди

250 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається на курщині

За минулу добу на фронті відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 48 атак. росія завдала 35 авіаударів та понад 4250 обстрілів, ЗСУ продовжують операцію в курській області.

Війна • 19 грудня, 06:19 • 15498 перегляди

Серія вибухів пролунала у Харкові: що відбувається

У Харкові зафіксовано серію вибухів. Повітряні сили попередили про ворожий безпілотник на сході Харківської області.

Війна • 18 грудня, 18:15 • 25116 перегляди

КНДР передала росії 3,5 млн артснарядів - Президент

12 тисяч північнокорейських військових прибули до рф для війни проти України. КНДР також передала росії 3,5 млн артснарядів та іншу військову техніку.

Війна • 2 грудня, 20:53 • 20813 перегляди

Розвідка Південної Кореї розкрила реальну кількість військ КНДР у росії

Близько 10 900 північнокорейських військових розгорнуто в курській області росії у складі ВДВ та морської піхоти. Частина з них вже бере участь у бойових діях проти України.

Війна • 21 листопада, 07:21 • 17664 перегляди

На фронті 139 бойових зіткнень за добу: де окупанти атакують найбільше

За минулу добу російські війська здійснили 73 авіаудари та випустили 1445 дронів-камікадзе по українських позиціях. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 38 штурмових дій.

Війна • 20 листопада, 06:59 • 18282 перегляди

Агресор здійснив 72 обстріли на Сумщині: які громади постраждали найбільше

Окупанти атакували 11 громад Сумської області різними видами озброєння. Зафіксовано пошкодження нежитлового приміщення, техніки та навчального закладу.

Війна • 20 листопада, 03:32 • 20160 перегляди

На фронті за добу 144 бої: чверть - на Курахівському напрямку

За минулу добу відбулося 144 бойових зіткнення, найбільше на Курахівському напрямку - 37 атак. Противник завдав 50 авіаційних ударів та здійснив понад 4000 обстрілів.

Війна • 15 листопада, 06:37 • 19415 перегляди

160 боїв за добу: де на фронті найгарячіше та що відбувається в курській області

На фронті відбулося 160 бойових зіткнень, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках. Ворог завдав 70 авіаударів та здійснив 4697 обстрілів, а в курській області рф атакувала власну територію.

Війна • 11 листопада, 06:33 • 19300 перегляди