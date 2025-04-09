Многоствольная ракетная установка

За минувшие сутки произошло 139 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Новопавловском направлениях. Враг нанес 71 авиаудар и совершил около 5000 артиллерийских обстрелов.
За минувшие сутки произошло 261 боевое столкновение между ВСУ и российскими войсками. Противник потерял 1730 военных, 5 танков, 84 боевые бронированные машины и другую технику.
В результате обстрелов Харьковской области пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних. Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов в Купянске, Богодухове и селе Замостье.
За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 30 атак. Враг нанес 20 ракетных, 89 авиаударов и привлек 2354 дроны-камикадзе.
Вражеские войска совершили 481 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один местный житель погиб, пятеро получили ранения.
В результате атаки российского самолета с тремя КАБами разрушен двухэтажный жилой дом в Миропольской громаде. Под завалами обнаружены тела двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются.
За минувшие сутки произошло 90 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 85 авиаударов и совершил более 5800 обстрелов украинских позиций.
За сутки произошло 97 боевых столкновений, из них 39 на Покровском направлении. Враг нанес 3 ракетных и 63 авиаудара, осуществил более 5800 обстрелов и задействовал 2725 дронов-камикадзе.
Агенты движения "АТЕШ" обнаружили, что оккупанты размещают бронетехнику и РСЗО в захваченных домах жителей Херсонщины. Особо ценную технику прикрывают маскировочными сетками.
В Купянске в результате обстрела из РСЗО ранен 66-летний мужчина. Оккупанты также атаковали село Пристин, повредив три дома и хозяйственные постройки.
Вражеские войска совершили 67 обстрелов по приграничным громадам Сумской области, вызвав 99 взрывов. Повреждены жилые дома и автомобили, есть один пострадавший среди гражданских.
Вражеские войска совершили 319 ударов по Запорожской области, используя БпЛА, артиллерию и РСЗО. Повреждена инфраструктура и жилые дома в 11 населенных пунктах, жертв среди гражданских нет.
За минувшие сутки произошло 124 боевых столкновения, из них 56 - на Покровском направлении. Противник нанес 50 авиационных и 1 ракетный удар, совершил более 5000 обстрелов.
Российские войска обстреляли Никополь из РСЗО, в результате чего погибла 54-летняя женщина и ранен 45-летний мужчина. Разрушены дома, повреждены инфраструктура и коммуникации города.
На фронте произошло 118 боевых столкновений, из них 41 попытка штурма на Покровском направлении. Оккупанты нанесли 33 авиаудара и применили более 900 дронов-камикадзе.
Российские войска штурмуют Курахово малыми группами с применением БпЛА, артиллерии и РСЗО. Украинские военные контролируют ситуацию и успешно отражают попытки продвижения врага.
За минувшие сутки произошло 161 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении - 42 атаки. Враг нанес 55 авиаударов и совершил более 6000 обстрелов украинских позиций.
За минувшие сутки произошло 140 боевых столкновений, активнее всего - на Покровском направлении с 38 атаками. Враг нанес 49 авиаударов и совершил 4113 обстрелов.
Российские войска совершили 240 атак по населенным пунктам Запорожской области с использованием БпЛА, РСЗО и артиллерии. Среди гражданских пострадавших нет, но зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.
За сутки вражеские войска обстреляли 6 громад Сумской области, зафиксировано 55 взрывов. Атаки осуществлялись с использованием артиллерии, РСЗО, минометов и различных типов дронов.
Оккупанты атаковали населенные пункты Запорожской области, использовав 198 БпЛА различных типов. Также было совершено 5 обстрелов из РСЗО и 128 артиллерийских ударов.
Российские войска осуществили масштабные атаки на разных направлениях фронта, всего произошло 117 боевых столкновений. Наибольшая активность наблюдалась на Лиманском и Времовском направлениях, где враг атаковал по 23 раза.
За прошедшие сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 48 атак. Россия нанесла 35 авиаударов и более 4250 обстрелов, ВСУ продолжают операцию в Курской области.
В Харькове зафиксирована серия взрывов. Воздушные силы предупредили о вражеском беспилотнике на востоке Харьковской области.
12 тысяч северокорейских военных прибыли в рф для войны против Украины. КНДР также передала России 3,5 млн артснарядов и другую военную технику.
Около 10 900 северокорейских военных развернуто в курской области россии в составе ВДВ и морской пехоты. Часть из них уже участвует в боевых действиях против Украины.
За минувшие сутки российские войска совершили 73 авиаудара и выпустили 1445 дронов-камикадзе по украинским позициям. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 38 штурмовых действий.
Оккупанты атаковали 11 громад Сумской области различными видами вооружения. Зафиксировано повреждение нежилого помещения, техники и учебного заведения.
За минувшие сутки произошло 144 боевых столкновения, больше всего на Кураховском направлении - 37 атак. Противник нанес 50 авиационных ударов и совершил более 4000 обстрелов.
На фронте произошло 160 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Враг нанес 70 авиаударов и совершил 4697 обстрелов, а в курской области рф атаковала собственную территорию.