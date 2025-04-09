Многоствольная ракетная установка

160 боев за сутки: где на фронте горячее всего и что происходит в курской области

На фронте произошло 160 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Враг нанес 70 авиаударов и совершил 4697 обстрелов, а в курской области рф атаковала собственную территорию.