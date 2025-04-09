Многоствольная ракетная установка

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26063 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более половины боев - на двух направлениях: карта боевых действий от Генштаба

За минувшие сутки произошло 139 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Новопавловском направлениях. Враг нанес 71 авиаудар и совершил около 5000 артиллерийских обстрелов.

Война • 18 февраля, 06:24 • 23543 просмотра

Генштаб: 261 боевое столкновение и рекордные потери оккупантов за сутки

За минувшие сутки произошло 261 боевое столкновение между ВСУ и российскими войсками. Противник потерял 1730 военных, 5 танков, 84 боевые бронированные машины и другую технику.

Война • 16 февраля, 07:04 • 52074 просмотра

Четыре человека пострадали из-за ночных атак рф в Харьковской области: среди них двое подростков

В результате обстрелов Харьковской области пострадали четыре человека, среди них двое несовершеннолетних. Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов в Купянске, Богодухове и селе Замостье.

Война • 14 февраля, 08:24 • 29264 просмотра

95 боев на фронте: карта боевых действий от Генштаба

За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 30 атак. Враг нанес 20 ракетных, 89 авиаударов и привлек 2354 дроны-камикадзе.

Война • 12 февраля, 06:32 • 29742 просмотра

Враг обстрелял Запорожскую область: один человек погиб и еще пятеро получили ранения

Вражеские войска совершили 481 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов один местный житель погиб, пятеро получили ранения.

Общество • 11 февраля, 06:11 • 28099 просмотра

россияне нанесли авиаудар по Сумской области: двое погибших, под завалами могут быть еще люди

В результате атаки российского самолета с тремя КАБами разрушен двухэтажный жилой дом в Миропольской громаде. Под завалами обнаружены тела двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются.

Война • 7 февраля, 07:57 • 23503 просмотра

Более трети боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий

За минувшие сутки произошло 90 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 85 авиаударов и совершил более 5800 обстрелов украинских позиций.

Война • 6 февраля, 06:29 • 27937 просмотра

97 боевых столкновений на фронте: Генштаб показал карту боевых действий

За сутки произошло 97 боевых столкновений, из них 39 на Покровском направлении. Враг нанес 3 ракетных и 63 авиаудара, осуществил более 5800 обстрелов и задействовал 2725 дронов-камикадзе.

Война • 3 февраля, 06:15 • 36356 просмотра

На Херсонщине оккупанты прячут военную технику в захваченных домах - партизаны

Агенты движения "АТЕШ" обнаружили, что оккупанты размещают бронетехнику и РСЗО в захваченных домах жителей Херсонщины. Особо ценную технику прикрывают маскировочными сетками.

Война • 29 января, 13:55 • 23138 просмотра

Враг ударил по Купянску из РСЗО, ранен человек

В Купянске в результате обстрела из РСЗО ранен 66-летний мужчина. Оккупанты также атаковали село Пристин, повредив три дома и хозяйственные постройки.

Общество • 28 января, 17:04 • 29791 просмотра

67 атак по Сумщине: оккупанты применили дроны-камикадзе и авиабомбы

Вражеские войска совершили 67 обстрелов по приграничным громадам Сумской области, вызвав 99 взрывов. Повреждены жилые дома и автомобили, есть один пострадавший среди гражданских.

Война • 26 января, 02:54 • 34415 просмотра

Запорожская область под вражеским ударом: за сутки нанесено 319 атак по 11 населенным пунктам

Вражеские войска совершили 319 ударов по Запорожской области, используя БпЛА, артиллерию и РСЗО. Повреждена инфраструктура и жилые дома в 11 населенных пунктах, жертв среди гражданских нет.

Война • 20 января, 06:11 • 30968 просмотра

124 боя на фронте: почти половина - на Покровском направлении

За минувшие сутки произошло 124 боевых столкновения, из них 56 - на Покровском направлении. Противник нанес 50 авиационных и 1 ракетный удар, совершил более 5000 обстрелов.

Война • 16 января, 06:25 • 25467 просмотра

Войска рф обстреляли Никополь из РСЗО: есть погибшая и раненый

Российские войска обстреляли Никополь из РСЗО, в результате чего погибла 54-летняя женщина и ранен 45-летний мужчина. Разрушены дома, повреждены инфраструктура и коммуникации города.

Общество • 15 января, 22:08 • 31516 просмотра

На фронте произошло 118 боестолкновений, оккупанты 41 раз пытались штурмовать на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 118 боевых столкновений, из них 41 попытка штурма на Покровском направлении. Оккупанты нанесли 33 авиаудара и применили более 900 дронов-камикадзе.

Война • 15 января, 21:51 • 61376 просмотра

россияне продолжат попытки захватить Курахово: что происходит на передовой

Российские войска штурмуют Курахово малыми группами с применением БпЛА, артиллерии и РСЗО. Украинские военные контролируют ситуацию и успешно отражают попытки продвижения врага.

Война • 13 января, 11:52 • 22876 просмотра

161 бой на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

За минувшие сутки произошло 161 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении - 42 атаки. Враг нанес 55 авиаударов и совершил более 6000 обстрелов украинских позиций.

Война • 10 января, 06:19 • 27239 просмотра

140 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

За минувшие сутки произошло 140 боевых столкновений, активнее всего - на Покровском направлении с 38 атаками. Враг нанес 49 авиаударов и совершил 4113 обстрелов.

Война • 2 января, 06:30 • 31157 просмотра

Оккупанты атаковали Запорожскую область 240 раз за сутки: что известно об ударах

Российские войска совершили 240 атак по населенным пунктам Запорожской области с использованием БпЛА, РСЗО и артиллерии. Среди гражданских пострадавших нет, но зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.

Война • 31 декабря, 05:07 • 24671 просмотра

Страна-террорист совершила 30 обстрелов на Сумщине: какие громады пострадали

За сутки вражеские войска обстреляли 6 громад Сумской области, зафиксировано 55 взрывов. Атаки осуществлялись с использованием артиллерии, РСЗО, минометов и различных типов дронов.

Война • 30 декабря, 23:54 • 24930 просмотра

Захватчики в течение суток более 330 раз атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области

Оккупанты атаковали населенные пункты Запорожской области, использовав 198 БпЛА различных типов. Также было совершено 5 обстрелов из РСЗО и 128 артиллерийских ударов.

Война • 29 декабря, 07:47 • 25297 просмотра

117 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Российские войска осуществили масштабные атаки на разных направлениях фронта, всего произошло 117 боевых столкновений. Наибольшая активность наблюдалась на Лиманском и Времовском направлениях, где враг атаковал по 23 раза.

Война • 22 декабря, 15:01 • 33329 просмотра

250 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит на курщине

За прошедшие сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 48 атак. Россия нанесла 35 авиаударов и более 4250 обстрелов, ВСУ продолжают операцию в Курской области.

Война • 19 декабря, 06:19 • 15497 просмотра

Серия взрывов прогремела в Харькове: что происходит

В Харькове зафиксирована серия взрывов. Воздушные силы предупредили о вражеском беспилотнике на востоке Харьковской области.

Война • 18 декабря, 18:15 • 25114 просмотра

КНДР передала России 3,5 млн артснарядов - Президент

12 тысяч северокорейских военных прибыли в рф для войны против Украины. КНДР также передала России 3,5 млн артснарядов и другую военную технику.

Война • 2 декабря, 20:53 • 20813 просмотра

Разведка Южной Кореи раскрыла реальное количество войск КНДР в россии

Около 10 900 северокорейских военных развернуто в курской области россии в составе ВДВ и морской пехоты. Часть из них уже участвует в боевых действиях против Украины.

Война • 21 ноября, 07:21 • 17661 просмотра

На фронте 139 боевых столкновений за сутки: где оккупанты атакуют больше всего

За минувшие сутки российские войска совершили 73 авиаудара и выпустили 1445 дронов-камикадзе по украинским позициям. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 38 штурмовых действий.

Война • 20 ноября, 06:59 • 18282 просмотра

Агрессор совершил 72 обстрела на Сумщине: какие громады пострадали больше всего

Оккупанты атаковали 11 громад Сумской области различными видами вооружения. Зафиксировано повреждение нежилого помещения, техники и учебного заведения.

Война • 20 ноября, 03:32 • 20147 просмотра

На фронте за сутки 144 боя: четверть - на Кураховском направлении

За минувшие сутки произошло 144 боевых столкновения, больше всего на Кураховском направлении - 37 атак. Противник нанес 50 авиационных ударов и совершил более 4000 обстрелов.

Война • 15 ноября, 06:37 • 19415 просмотра

160 боев за сутки: где на фронте горячее всего и что происходит в курской области

На фронте произошло 160 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Враг нанес 70 авиаударов и совершил 4697 обстрелов, а в курской области рф атаковала собственную территорию.

Война • 11 ноября, 06:33 • 19300 просмотра