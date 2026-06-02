Оккупанты выпустили почти 6 тыс. дронов и совершили более 200 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 203 боевых столкновения. Враг запустил почти 6 тыс. дронов и сбросил 155 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес ракетный удар, применив 73 ракеты, совершил 46 авиационных ударов, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5985 дронов-камикадзе и совершил 2157 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боестолкновение. Противник совершил 58 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Избицкое и Вильча.

На Купянском направлении сегодня враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Куриловка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали десять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районе Заречного. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили девять попыток захватчиков идти вперед в районе Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Степановка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Степи, Ивановка, Сергеевка, Дорожное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 29 оккупантов и 17 - ранено; уничтожена одна артиллерийская система, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники врага, склад ГСМ. Поврежден один танк, 11 единиц автомобильной и единица специальной техники, пять артиллерийских систем, 80 укрытий личного состава и пункт управления БпЛА противника. Уничтожено или подавлено 248 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили четыре вражеские атаки в районе Вороного и в сторону Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошло 30 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Железнодорожное, Еленоконстантиновка, Прилуки и в сторону Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного, Цветкового, Горького. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о более чем 1400 уничтоженных российских оккупантах за сутки