Генштаб сообщил о более чем 1400 уничтоженных российских оккупантах за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1440 российских военных, 1583 беспилотника оперативно-тактического уровня российской армии. Также враг потерял 75 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин и 517 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Согласно обновленным данным, общие потери российских войск составляют 24 666 боевых бронированных машин, 43 112 артиллерийских систем, 1 821 реактивную систему залпового огня и 1 400 средств противовоздушной обороны.

Кроме того, украинские военные за сутки уничтожили один комплекс РСЗО, одно средство ПВО и 14 наземных робототехнических комплексов. Общее количество ликвидированных российских БПЛА оперативно-тактического уровня достигло 323 762 единиц.

Также с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля и катера, две подводные лодки, 102 138 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 241 единицу специальной техники. Данные уточняются.

