Украинские дроны поразили сухогруз и военную логистику оккупантов в Бердянске
Киев • УНН
Дроны поразили сухогруз «Леонид Пестриков» и уничтожили вражескую логистику в порту Бердянска. Цель атаковали на расстоянии более 70 километров от фронта.
Украинские беспилотники нанесли удар по сухогрузу "Леонид Пестриков" в порту временно оккупированного Бердянска. Об этом сообщили военные подразделения, принимавшие участие в операции, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, сначала судно было атаковано беспилотником класса Frontstrike. Впоследствии к операции привлекли подразделение 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE, которое применило дрон Middle Strike "Зозуля" с кумулятивно-фугасной боевой частью весом 50 килограммов.
Поражено судно и техника оккупантов
В результате удара сухогруз получил существенные повреждения. Также сообщается о поражении и уничтожении российской логистики, в частности грузовиков, боеприпасов и топливозаправщиков.
По информации военных, цели были расположены на расстоянии более 70 километров от линии боевого соприкосновения. Масштабы повреждений и окончательные результаты ударов уточняются.
