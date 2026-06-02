Политика
Украинские дроны поразили сухогруз и военную логистику оккупантов в Бердянске

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Дроны поразили сухогруз «Леонид Пестриков» и уничтожили вражескую логистику в порту Бердянска. Цель атаковали на расстоянии более 70 километров от фронта.

Украинские дроны поразили сухогруз и военную логистику оккупантов в Бердянске

Украинские беспилотники нанесли удар по сухогрузу "Леонид Пестриков" в порту временно оккупированного Бердянска. Об этом сообщили военные подразделения, принимавшие участие в операции, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, сначала судно было атаковано беспилотником класса Frontstrike. Впоследствии к операции привлекли подразделение 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE, которое применило дрон Middle Strike "Зозуля" с кумулятивно-фугасной боевой частью весом 50 килограммов.

Поражено судно и техника оккупантов

В результате удара сухогруз получил существенные повреждения. Также сообщается о поражении и уничтожении российской логистики, в частности грузовиков, боеприпасов и топливозаправщиков.

По информации военных, цели были расположены на расстоянии более 70 километров от линии боевого соприкосновения. Масштабы повреждений и окончательные результаты ударов уточняются.

Степан Гафтко

