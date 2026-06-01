Зеленский поручил попытаться завершить войну до зимы – Буданов
Киев • УНН
Президент Украины поручил как можно быстрее завершить боевые действия до наступления холодов, сообщил Буданов на международном форуме по безопасности.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу как можно быстрее попытаться прекратить войну, желательно до начала зимы, передает УНН.
Зеленский поручил как можно быстрее попытаться прекратить эту войну, желательно до зимы
Других деталей относительно возможных дипломатических или военных шагов Буданов не привел.
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время01.06.26, 19:47 • 1634 просмотра