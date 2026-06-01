Зеленский поручил попытаться завершить войну до зимы – Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу как можно быстрее попытаться прекратить войну, желательно до начала зимы, передает УНН.

во время международного форума «Архитектура Безопасности».

Других деталей относительно возможных дипломатических или военных шагов Буданов не привел.

