Армия рф нанесла прямой удар по больнице в Конотопе — мэр
Киев • УНН
Российские войска ударили по больнице в Конотопе, повредив здание медучреждения. Жертв и пострадавших среди людей в результате атаки нет.
Армия рф ударила по больнице в Конотопе. Как сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, здание медучреждения получило повреждения, передает УНН.
Кацапы только что ударили по нашей больнице! Мрази!
Городской голова Конотопа уточнил, что это было не падение "шахеда", а именно удар.
Это было не падение шахеда, как некоторые пишут, а именно УДАР! Он заходил на удар именно по больнице! Просто чудом и благодаря Богу жертв и пострадавших нет
Однако, по его словам, здание больницы повреждено.
В Сумской области из-за российских атак пострадали два человека, в Шостке повреждены десятки зданий31.05.26, 08:58 • 3226 просмотров