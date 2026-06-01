Армия рф нанесла прямой удар по больнице в Конотопе — мэр

Армия рф ударила по больнице в Конотопе. Как сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, здание медучреждения получило повреждения, передает УНН.

Городской голова Конотопа уточнил, что это было не падение "шахеда", а именно удар.

Это было не падение шахеда, как некоторые пишут, а именно УДАР! Он заходил на удар именно по больнице! Просто чудом и благодаря Богу жертв и пострадавших нет