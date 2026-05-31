В Сумской области из-за российских атак пострадали два человека, в Шостке повреждены десятки зданий
Киев • УНН
Из-за атак БпЛА в Сумской области ранены два человека. В Шостке повреждены 17 многоэтажек, объекты инфраструктуры и ряд гражданских сооружений.
В Сумской области в результате российских атак беспилотниками пострадали двое мирных жителей, повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и гражданские сооружения. Об этом сообщают ГСЧС и полиция Сумской области, пишет УНН.
Детали
По данным спасателей, в Шостке вражеский беспилотник попал в жилой сектор. В результате удара загорелся частный дом, существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Из-за риска повторных атак спасатели были вынуждены временно приостановить работы, однако позже все очаги возгорания ликвидировали.
В Шостке повреждены 17 многоэтажек
В Шосткинской громаде в результате атаки дрона пострадал 78-летний мужчина. Также повреждены объекты критической инфраструктуры, два магазина, автомойка, здание автостанции, предприятие, аптека, учебные заведения, три частных дома, два автомобиля и 17 многоквартирных жилых домов.
Кроме того, в Краснопольской громаде российский беспилотник попал в автомобиль. В результате атаки ранения получил 58-летний мужчина. Также повреждено здание лесхоза, автомобиль, а один частный дом был уничтожен.
На местах ударов работали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Правоохранители задокументировали последствия атак и собрали доказательства для расследования военных преступлений рф.
