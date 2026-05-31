На Черниговщине из-за атаки российского дрона погиб мужчина, сгорели семь грузовиков
Киев • УНН
В Корюковском районе вражеский БпЛА попал в предприятие, вызвав пожар на автостоянке. Погиб 58-летний мужчина, огонь уничтожил семь грузовиков.
В Черниговской области в результате российской атаки беспилотником погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По данным спасателей, ночью вражеский БпЛА попал по территории одного из предприятий в Корюковском районе. В результате удара возник пожар на автостоянке.
Огонь уничтожил семь грузовых автомобилей. Во время ликвидации последствий атаки сотрудники ГСЧС обнаружили тело 58-летнего мужчины.
На месте происшествия работали экстренные службы. Обстоятельства и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
