Атака РФ на Днепропетровскую область: десять раненых, повреждена гимназия

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 21804 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 26090 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 19175 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 65190 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 83789 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 56187 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 57952 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 70615 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71099 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 71716 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
0м/с
78%
744мм
Популярные новости
ВСУ уничтожили самолеты Ту-142 и Искандер под Таганрогом — Генштаб озвучил последствия атаки30 мая, 12:21 • 20567 просмотра
путин оказался в «цугцванге» в войне против Украины — The Washington Post30 мая, 13:00 • 14014 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 26836 просмотра
Пожар после атаки рф на предприятие в Ровенской области тушили весь деньPhoto15:51 • 4546 просмотра
Грузия впервые открыла винный погреб Сталина - гигантскую коллекцию пустят с аукционаVideo16:41 • 8706 просмотра
публикации
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 21801 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 26921 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 37032 просмотра
Как приготовить твердый сыр в домашних условияхPhoto29 мая, 19:28 • 47912 просмотра
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29 мая, 15:07 • 43846 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Си Цзиньпин
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожская атомная электростанция
Франция
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo19:53 • 1822 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 33900 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 50372 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 55179 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 65453 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Saab JAS 39 Gripen

Атака РФ на Днепропетровскую область: десять раненых, повреждена гимназия

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Из-за 25 атак артиллерией и дронами на Днепропетровскую область ранены десять человек. В двух районах повреждены гимназия, пятиэтажка и частные дома.

Атака РФ на Днепропетровскую область: десять раненых, повреждена гимназия

Десять человек получили ранения в субботу, 30 мая, в результате вражеских атак на Днепропетровскую область. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, 25 раз враг атаковал два района артиллерией и беспилотниками.

На Никопольщине пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская громады. Повреждены гимназия, пятиэтажка, частные дома, магазин, авто. Пострадали 9 человек. Из них пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении

- констатировал Ганжа.

Также он рассказал, что в Криворожском районе под ударом были Грушевская и Зеленодольская громады. Пострадал один человек. Изуродована инфраструктура.

Напомним

22 мая в результате российских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области ранения получили 16 человек.

«Искандер» уничтожил склад ООН в Днепре с помощью на $1,4 млн. Сибига призвал Гутерриша заставить рф прекратить атаки на гуммиссии26.05.26, 17:51 • 3283 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область