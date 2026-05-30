Атака РФ на Днепропетровскую область: десять раненых, повреждена гимназия
Киев • УНН
Из-за 25 атак артиллерией и дронами на Днепропетровскую область ранены десять человек. В двух районах повреждены гимназия, пятиэтажка и частные дома.
Десять человек получили ранения в субботу, 30 мая, в результате вражеских атак на Днепропетровскую область. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
По его словам, 25 раз враг атаковал два района артиллерией и беспилотниками.
На Никопольщине пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская, Покровская громады. Повреждены гимназия, пятиэтажка, частные дома, магазин, авто. Пострадали 9 человек. Из них пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении
Также он рассказал, что в Криворожском районе под ударом были Грушевская и Зеленодольская громады. Пострадал один человек. Изуродована инфраструктура.
22 мая в результате российских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области ранения получили 16 человек.
