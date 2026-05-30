Лауреат премии «Оскар» за монтаж «Звездных войн» Марсия Лукас скончалась в возрасте 80 лет
Киев • УНН
В возрасте 80 лет скончалась Марсия Лукас, обладательница «Оскара» за монтаж «Звездных войн». Причиной смерти стал рак, сообщил адвокат семьи киномонтажера.
Марсия Лукас, киномонтажер, получившая "Оскар" за монтаж фильма "Звездные войны", режиссером которого был ее бывший муж Джордж Лукас, и повлиявшая на создание нескольких знаковых фильмов 1970-х годов, скончалась в среду в Ранчо-Мираж, Калифорния. Ей было 80 лет, пишет УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Адвокат семьи подтвердил, что она умерла от рака.
"Марсию будут помнить как блестящую рассказчицу, новатора для женщин в кино, любящую мать и бабушку, щедрую хозяйку и верную подругу, чей юмор и блеск наполняли каждую комнату, в которую она входила. Ее влияние на кино незабываемо, но те, кто знал ее лучше всего, будут помнить, как она делала жизнь ярче, красивее, веселее и полнее любви, – говорится в заявлении семьи. – Ее работа была известна своим эмоциональным интеллектом, ритмом и человечностью — редкой способностью находить правду в сцене и привносить душевность, импульс и ясность на экран".
Дополнение
Марсия Лукас, которую иногда называли "секретным оружием" Джорджа Лукаса, была сомонтажером фильма Джорджа Лукаса "Американские граффити", за который была номинирована на "Оскар", а затем получила "Оскар" за монтаж "Звездных войн". Она также занималась монтажом "Возвращения джедая", а также фильмов Мартина Скорсезе "Алиса здесь больше не живет", "Таксист" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк".
