То, что рф говорит об Армении, - это не только о ней одной, каждый сосед россии услышал - Зеленский

Киев • УНН

 • 2322 просмотра

Зеленский призвал Европу поддержать Армению из-за слов России. Президент подчеркнул важность совместных шагов для безопасности.

Каждый сосед россии услышал слова об Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны, и то, что россия говорит об Армении, – это на самом деле не о ней одной, заявил в субботу Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.    

Детали

Президент указал, что "россия могла бы войну давно завершить миром, но сама выбирает затягивание и расширение войны".

"Угрожает теперь еще и другим странам рядом, и значительно откровеннее, чем раньше. Каждый сосед россии услышал слова об Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны. И то, что россия говорит об Армении, – это на самом деле не о ней одной. Надо всем больше думать о безопасности и больше делать совместных шагов, чтобы политические партнерства работали и чтобы были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи. Чтобы никто не зависел от россии и не давал им в руки инструменты шантажировать народы", - подчеркнул Зеленский в традиционном вечернем обращении.

Он указал: "Очень надеемся, что позиции Европы в этих вопросах – и Евросоюза прежде всего – будут принципиальными, будут сильными и будут своевременными".

"Никого нельзя оставлять без поддержки. Европа не имеет права проиграть ни один из народов, упустить ни одну из стран. Армению надо поддерживать. Молдову надо поддерживать. Государства Балтии. Азербайджан надо поддерживать. Надо находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии, и это общая европейская задача. Никого нельзя потерять. И я благодарен всем в Европе, кто поддерживает нас, поддерживает Украину – кто поддерживает нас достаточно и именно теми решениями, именно теми шагами, которые действительно могут нам помочь", - отметил Президент.

